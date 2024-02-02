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AK Parti'nin Manisa'daki ilçe belediye başkan adayları açıklandı

AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Manisa'nın 11 ilçesindeki belediye başkan adayları belli oldu.

16:29 - 2/02/2024 Cuma
AA
Manisa'nın 11 ilçesindeki belediye başkan adayları belli oldu.
Manisa'nın 11 ilçesindeki belediye başkan adayları belli oldu.

AK Parti Manisa Aday Tanıtım Toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in katılımıyla Millet Çarşısı'nda yapıldı.

Erkan Kandemir, konuşmasında, Cumhur İttifakı'nın ruhunun Manisa'nın dokusunda yer aldığını, "şehzadeler diyarı" olarak bilinen kentte siyaset yapmanın ağır bir sorumluluğunun bulunduğunu ifade etti.


Manisa'nın 31 Mart'ta gerekeni yapacağına inandığını dile getiren Kandemir, "31 Mart'ta Manisa'dan çok farklı bir ses gelecek. Cumhur İttifakı'nın sandıklarda zafere ulaşacağına hep birlikte şahit olacağız." dedi.


AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da adaylığın bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, yeni isimlerin enerjileriyle yarışı devam ettireceklerini söyledi.


MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Cumhur İttifakı belediyelerinin hizmetleriyle göz doldurduğunu ifade ederek, Cumhur İttifakı'nın güven, saygı ve sevgi temelleri üzerine kurulan bir Türkiye ittifakı olduğunu kaydetti.


Erkan Kandemir tarafından açıklanan ilçe belediye başkan adayları şöyle:
  • Yunusemre: Mehmet Çerçi
  • Şehzadeler: Yavuz Kurt
  • Akhisar: Ömer İşçi
  • Demirci: Erkan Kara
  • Soma: Egemen Bülent Türkmen
  • Kırkağaç: Fevzi Ok
  • Köprübaşı: Regaip Topuz
  • Gördes: Muhammet Akyol
  • Ahmetli: Ahmet Alhan
  • Gölmarmara: Kamil Öz
  • Saruhanlı: Ekrem Cıllı.

AK Parti, Manisa'da büyükşehir ile Turgutlu, Salihli, Kula, Sarıgöl, Selendi ve Alaşehir'de MHP adaylarını destekleyecek.


Aday tanıtım toplantısına, AK Parti Manisa milletvekilleri Ahmet Mücahit Arınç, Murat Baybatur, Tamer Akkal ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün de katıldı.




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