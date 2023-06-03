Akademi-Van 400 vanlı yetenekli gencin kalemine dokundu

‘Gençler bizim her şeyimiz. Bir yıl içinde, Akademi-Van’dan Etüt - Van’a, Kitap-Van’dan Spor-Van’a… 174 eğitim kültür sanat edebiyat projesine imza attık. Gençler için 2 milyon kitap satın alıp dağıttık. Sekiz ay süren Akademi-Van Projemizin gerçekleşmesinde, başta Yazar Fahri Tuna olmak üzere, eğitim veren ve Medeniyet Söyleşilerimize katılan tüm şair yazar ressam karikatürist yönetmen ve müzisyen dostlarıma, projeye katkı sunan Van Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, İl Mili Eğitim ve Genlik Spor Müdürlüğü yöneticilerine ve çalışanlarına, ayrı ayrı, en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Bu projemizde 200’ü lise 200’ü Yüzüncü Yıl Üniversitemizin öğrencileri olarak eğitim aldınız. Sizlerin arasından yarınlarda birçok şair yazar ve sanatçının çıkacağına inandığımı ifade etmek istiyorum. Bir milleti millet yapan ve onu ileriye taşıyacak olan, yazarları ve sanatçılarıdır. İnanıyorum ki önce Van’ımızı sonra da ülkemizi, gelecek kuşaklara ve yüzyıllara sizler taşıyacaksınız. Yolunuz açık, kaleminiz üretken olsun’