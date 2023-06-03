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Akademi-Van 400 vanlı yetenekli gencin kalemine dokundu

8 ayda 15 atölye ve 7 medeniyet söyleşini kapsayan uzun soluklu proje olan ve 400 vanlı yetenekli gencin katıldığı Akademi-Van, Vali Ozan Balcı’nın gençlere katılım belgelerini vermesi ve proje sonuç kitabı Yazı ’Van’ın dağıtılması ile son erdi.

10:54 . 3/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Akademi-Van

Akademi-Van

Akademi-Van, ilin çalışkan ve kitap-eğitim âşığı valisi Ozan Balcı’nın, Temmuz ayında telefonla kendisine "yeni göreviniz hayırlı olsun vali bey' diyen yazar dostu Fahri Tuna’ya 'atlayıp gelin Van’a. Siz proje adamısınız. Biz burada yüzlerce yeni projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Gelin ve gençler için birlikte proje üretelim' demesiyle başladı.


Vali Balcı - Yazar Tuna’nın kafa kafaya vermesiyle ildeki genç yetenekleri edebiyat ve sanat bağlamında eğitmek ve geliştirmek temelli Akademi-Van Projesi ete kemiğe büründü.



12 Ekim 2022 tarihinde başlayıp 31 Mayıs 20023 tarihinde sona eren, sekiz boyunca on beş kez; şiirde, birçok kitabına imza atan ve Van’da yaşayan ünlü şair Müştehir Karakaya ile Vanlı şair Fuat Arpa’nın, öyküde 2021 Necip Fazıl Öykü-Roman ödülü sahibi Mukadder Gemici’nin, deneme-medyada 30 yıldır Yeni Şafak gazetesinde Türkçeyi mükemmel kullandığı yazılarıyla tanıdığımız köşe yazarı Mehmet Şeker’in, deneme-portrede ESKADER 2022 Yılın Portre Yazarı Ödülünün sahibi Fahri Tuna’nın, resimde on altı ülkede sergiler açmış ünlü ressam İsmet Yedikardeş’in, karikatürde 63 uluslararası ödülün sahibi çizer Osman Suroğlu’nun, sinemada ‘The İmam’ filmiyle ülkemizde ünlenen ve ‘Ateşin Düştüğü Yer’ ilmiyle 2012 yılında Montreal Film Festivali En İyi Film Ödülünü alan yönetmen İsmail Güneş’in eğitim verdiği projenin ‘Medeniyet Söyleşileri’ bölümünde ise Şair Nurullah Genç, Öykü yazarı ve kuram uzmanı Necip Tosun, Roman yazarı Sadık Yalsızuçanlar, Deneme alanında Yıldız İbrahimoğlu, akademik edebiyat alanında Dr. Ömer Demirbağ, Sinemada Yönetmen İsmail Güneş, Müzikte Sedat Anar, gençlerle buluştular.


Uzun soluklu edebiyat ve sanat eğitimi sürecinin sonunda, Vanlı lise öğrencileriyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde eğitim gören çoğu Hakkari, Batman, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Ağrı, Mardin, Siirt, Şırnak gibi çevre illerden gelen üniversiteli gençlerin şiir, öykü, deneme, portre, resim, karikatür ve senaryo eserlerinden oluşan 335 sayfalık 'Yazı'Van' kitabı yayımlandı.


Kapanış töreni kapsamında Yazar Sadık Yalsızuçanlar, ‘Medeniyet ve Sanat’ başlıklı çok ihatalı ve faydalı, ilgiyle izlenen bir medeniyet söyleşisi gerçekleştirdi.



31 Mayıs 2023 Çarşamba günü düzenlenen kapanış ve belge töreninde konuşan Van Valisi Ozan Balcı,
‘Gençler bizim her şeyimiz. Bir yıl içinde, Akademi-Van’dan Etüt - Van’a, Kitap-Van’dan Spor-Van’a… 174 eğitim kültür sanat edebiyat projesine imza attık. Gençler için 2 milyon kitap satın alıp dağıttık. Sekiz ay süren Akademi-Van Projemizin gerçekleşmesinde, başta Yazar Fahri Tuna olmak üzere, eğitim veren ve Medeniyet Söyleşilerimize katılan tüm şair yazar ressam karikatürist yönetmen ve müzisyen dostlarıma, projeye katkı sunan Van Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, İl Mili Eğitim ve Genlik Spor Müdürlüğü yöneticilerine ve çalışanlarına, ayrı ayrı, en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Bu projemizde 200’ü lise 200’ü Yüzüncü Yıl Üniversitemizin öğrencileri olarak eğitim aldınız. Sizlerin arasından yarınlarda birçok şair yazar ve sanatçının çıkacağına inandığımı ifade etmek istiyorum. Bir milleti millet yapan ve onu ileriye taşıyacak olan, yazarları ve sanatçılarıdır. İnanıyorum ki önce Van’ımızı sonra da ülkemizi, gelecek kuşaklara ve yüzyıllara sizler taşıyacaksınız. Yolunuz açık, kaleminiz üretken olsun’
dedi.

Van Valisi Ozan Balcı’nın, sahnede, projeye katılan şair yazar ve sanatçılara teşekkür belgesi, öğrencilere de katılım belgesi takdimi ve proje sonuç kitabının ‘Yazı’Van’ın salondaki beş yüzü aşkın öğrenci ve katılımcılara dağıtılması ile tören sona erdi.



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