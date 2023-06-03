Akademi-Van 400 vanlı yetenekli gencin kalemine dokundu

Akademi-Van
Akademi-Van, ilin çalışkan ve kitap-eğitim âşığı valisi Ozan Balcı’nın, Temmuz ayında telefonla kendisine "yeni göreviniz hayırlı olsun vali bey' diyen yazar dostu Fahri Tuna’ya 'atlayıp gelin Van’a. Siz proje adamısınız. Biz burada yüzlerce yeni projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Gelin ve gençler için birlikte proje üretelim' demesiyle başladı.
Vali Balcı - Yazar Tuna’nın kafa kafaya vermesiyle ildeki genç yetenekleri edebiyat ve sanat bağlamında eğitmek ve geliştirmek temelli Akademi-Van Projesi ete kemiğe büründü.
12 Ekim 2022 tarihinde başlayıp 31 Mayıs 20023 tarihinde sona eren, sekiz boyunca on beş kez; şiirde, birçok kitabına imza atan ve Van’da yaşayan ünlü şair Müştehir Karakaya ile Vanlı şair Fuat Arpa’nın, öyküde 2021 Necip Fazıl Öykü-Roman ödülü sahibi Mukadder Gemici’nin, deneme-medyada 30 yıldır Yeni Şafak gazetesinde Türkçeyi mükemmel kullandığı yazılarıyla tanıdığımız köşe yazarı Mehmet Şeker’in, deneme-portrede ESKADER 2022 Yılın Portre Yazarı Ödülünün sahibi Fahri Tuna’nın, resimde on altı ülkede sergiler açmış ünlü ressam İsmet Yedikardeş’in, karikatürde 63 uluslararası ödülün sahibi çizer Osman Suroğlu’nun, sinemada ‘The İmam’ filmiyle ülkemizde ünlenen ve ‘Ateşin Düştüğü Yer’ ilmiyle 2012 yılında Montreal Film Festivali En İyi Film Ödülünü alan yönetmen İsmail Güneş’in eğitim verdiği projenin ‘Medeniyet Söyleşileri’ bölümünde ise Şair Nurullah Genç, Öykü yazarı ve kuram uzmanı Necip Tosun, Roman yazarı Sadık Yalsızuçanlar, Deneme alanında Yıldız İbrahimoğlu, akademik edebiyat alanında Dr. Ömer Demirbağ, Sinemada Yönetmen İsmail Güneş, Müzikte Sedat Anar, gençlerle buluştular.
Uzun soluklu edebiyat ve sanat eğitimi sürecinin sonunda, Vanlı lise öğrencileriyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde eğitim gören çoğu Hakkari, Batman, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Ağrı, Mardin, Siirt, Şırnak gibi çevre illerden gelen üniversiteli gençlerin şiir, öykü, deneme, portre, resim, karikatür ve senaryo eserlerinden oluşan 335 sayfalık 'Yazı'Van' kitabı yayımlandı.
Kapanış töreni kapsamında Yazar Sadık Yalsızuçanlar, ‘Medeniyet ve Sanat’ başlıklı çok ihatalı ve faydalı, ilgiyle izlenen bir medeniyet söyleşisi gerçekleştirdi.
Van Valisi Ozan Balcı’nın, sahnede, projeye katılan şair yazar ve sanatçılara teşekkür belgesi, öğrencilere de katılım belgesi takdimi ve proje sonuç kitabının ‘Yazı’Van’ın salondaki beş yüzü aşkın öğrenci ve katılımcılara dağıtılması ile tören sona erdi.