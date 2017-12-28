Akademik operasyon

Soruşturma kapsamında önce üniversitenin, Büyükçekmece’deki eski rektörlük binasında da arama yapıldı.

110 BYLOCK’ÇU ARANIYOR

Operasyon kapsamında Bylock listesinde ismi bulunan 110 şüpheliye yönelik arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Aranan şüphelilerden 38’inin İstanbul’da olduğu öğrenilirken, soruşturma kapsamında aranan 1 kişinin de daha önceki FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu olduğu ifade edildi. Bylock operasyonunda ise üniversitesinin Büyükçekmece’de bulunan eski rektörlük binasında arama yapıldı. Arama yapılan belirli odaların daha sonra mühürlendiği görüldü. SGK'dan üniversitede görev yapanların listesini alan polis ekipleri 910 kişiden 430'nun ByLock kullanıcısı olduğunu belirledi. Bunlardan 90'ının yurt dışına kaçtığı, 168'in ise çeşitli davalarda yargılandığı belirlendi.

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