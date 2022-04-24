Akar ve komutanlar komuta merkezinde

Irak’ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe-Kilit Harekatı’nda 6 gün geride kaldı. Harekatta dün de 11 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen toplam terörist sayısı 54’e ulaştı. Harekatta birinci aşamada planlanan hedefleri ele geçiren komandolar, ikinci aşama kapsamında arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor. PKK elebaşlarının çaresizliği alınan istihbarat bilgilerine yansırken, Pençe Kilit Harekatı PKK’nın son çırpınışlarına sahne oluyor. Sahada yürütülen zorlu mücadele ve Pençe Kilit’in terör koridorunun kapatılmasında son hesaplaşma olarak görülmesinin getirdiği hassasiyet, teyakkuzu daha da arttırdı.

OYNAT 00:28 Bakan Akar, Pençe- Kilit Operasyonu harekat merkezinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden Pençe- Kilit Operasyonu'nu takip etti. Bakan Akar, operasyona katılan birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile yaptığı toplantıda sahadaki son durumu değerlendirdi. BiP'te paylaş

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TERÖRÜ BİTİRECEĞİZ!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, harekatı her gece Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nden takip ediyor. Akar ilk gün saat 06.00’ya kadar kaldığı Harekat Merkezi’nde o günden bu yana her gün en az 2 saat kalıyor. Şehir dışı programlarından sonra başkente döndüğünde de ilk durağı yine Harekat Merkezi olan Akar, önceki akşam şehit aileleri ve gazilerle yaptığı iftarda, terörle mücadeledeki kararlılığı “Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamakta kararlıyız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sürecek” sözleriyle vurguladı.

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