Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Akaryakıt istasyonundan para ödemeden kaçan şüpheli yakalandı

Akaryakıt istasyonundan para ödemeden kaçan şüpheli yakalandı

20:5013/02/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
Şüpheli Y.G.
Şüpheli Y.G.

Mersin'de bir akaryakıt istasyonundan ücreti ödemeden kaçan şahısın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yakalanan araç sahibi Y.G.'ye toplamda 53.832 TL para cezası uygulandı.

Mersin’de plakasız şekilde aldığı akaryakıtın parasını ödemeden kaçan şüpheli Y.G., yakalandı.

Merkez Toroslar ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan ön ve arka plakası bulunmayan bir otomobilin akaryakıt aldığı ve ücretini ödemeden istasyondan kaçtığı ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, olay yerine ait güvenlik kamerası görüntüleri doğrultusunda şüpheli Y.G., yakalandı. Araç sahibi Y.G.'ye çeşitli trafik maddelerinden toplamda 53.832 TL para cezası uygulandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#Akaryakıt
#İstasyon
#Şüpheli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT ve kademeli emeklilik bekleyenler pürdikkat kesildi! Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak?