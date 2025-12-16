Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Akçakale’de 3 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Akçakale’de 3 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

18:0016/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Akçakale’de 3 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Akçakale’de 3 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak akaryakıt bulunduğu belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.


Operasyonda 3 bin 900 litre kaçak akaryakıt ve 1 adet sayaçlı akaryakıt pompası ele geçirildi.



#Akçakale
#akaryakıt
#Şanlıurfa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kura çekilişinde konut çıkarsa ne kadar peşinat verilecek?