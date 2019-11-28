Akdeniz haritası masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İstanbul’da önemli bir konuğunu ağırladı. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Dolmabahçe Sarayı’nda Erdoğan tarafından kabul edildi. BM nezdinde Libya’nın meşru hükümeti olarak kabul edilen UMH’nin Başkanı, Libya’da yaşanan gelişmeler hakkında Erdoğan’ı bilgilendirirken, bölgede huzur ve istikrarın tesis edilmesi için atılması gereken adımlar ayrıntılı olarak değerlendirildi. Türkiye’nin desteklediği UMH, 2019 yılı başından bu yana General Hafter’in saldırılarına karşı mücadele veriyor.

O ANLAŞMA MASADA

Erdoğan ile Serrac arasında dün akşam gerçekleştirilen görüşmenin önemli gündem başlıklarından biri de, iki ülke arasında deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasının imzalanması konusuydu. Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasının imzalanması sürecinin tamamlanması konusunda iki ülke nezdinde ciddi bir irade bulunurken, çalışmalarda da önemli ilerlemeler kaydedildi. Libya, bundan 10 yıl önce 27 Mayıs 2009’da Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan edip sınır ülkelerle anlaşmaya hazır olduğunu duyurdu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Libya ziyaretiyle deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması görüşmelerinin yeniden başlatılması üzerinden 1 ay geçmeden 2019 başında Hafter harekete geçirildi ve Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni devirmeyi amaçlayan Trablus saldırısını başlattı. Tüm bu gelişmeler ise Türkiye ile Libya arasında bir deniz sınırlandırma anlaşmasının ne kadar gerekli olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye ve Libya’nın deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması yapmaları halinde Yunanistan’ın işgal girişimi boşa çıkarılacak.

REKLAM