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Aksa Tufanı Konferansı bugün başlıyor

Rabia Şenol
04:00 - 18/05/2024 ہفتہ
Güncelleme: 01:34 - 18/05/2024 ہفتہ
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Filistin’in durumu ve geleceğini konuşmak üzere İstanbul’da düzenlenecek “Aksa Tufanı Konferansı” bugün başlıyor. İslami Direniş Hareketi’nin (Hamas) 5 yılda bir gerçekleştirdiği konferansa dünyanın farklı yerlerinden 2 bin 300 kanaat önderi, akademisyen bir araya gelecek. 18-19 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan konferansta Hamas’ın gelecekteki yol haritası için önemli kararların alınacağı belirtildi. Konferansta Filistin halkının bağımsız devletini kurma ve vatanına geri dönme hakkının elde edilmesinin yanında Gazze’de yaşanan soykırım, ateşkes, esirlerin takası, saldırıların durdurulması ele alınacak. Ayrıca inşa işlemlerinin başlaması, işgal birliklerinin Gazze’den tamamen çekilmesi, kardeş aile projesi, şehit çocuklarının durumu, savaşın açtığı yaraların kapatılmasının yanı sıra Hamas’ın gelecek 5 yıl için takip edeceği yol haritası belirlenecek.

ÖNEMLİ KARARLAR ALINACAK

“Büyük Felaket” anlamına gelen Nekbe’nin, Filistinlilerin ana yurtlarından zorla sürgün edilişinin, 76’ncı yıl dönümüne denk gelen konferansta, işgalci İsrail’in 7 aydan beri dünyanın gözleri önünde Gazze’ye yönelik başlattığı soykırım ve katliamların gölgesi altında yapılmasından dolayı önemli kararların alınacağı belirtiliyor. Konferansı birçok uluslararası haber ajansı, yerli ve yabancı medya kuruluşu tarafından izleneceği belirtildi.



#Aksa Tufanı Konferansı
#Gazze
#Filistin
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