Filistin’in durumu ve geleceğini konuşmak üzere İstanbul’da düzenlenecek “Aksa Tufanı Konferansı” bugün başlıyor. İslami Direniş Hareketi’nin (Hamas) 5 yılda bir gerçekleştirdiği konferansa dünyanın farklı yerlerinden 2 bin 300 kanaat önderi, akademisyen bir araya gelecek. 18-19 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan konferansta Hamas’ın gelecekteki yol haritası için önemli kararların alınacağı belirtildi. Konferansta Filistin halkının bağımsız devletini kurma ve vatanına geri dönme hakkının elde edilmesinin yanında Gazze’de yaşanan soykırım, ateşkes, esirlerin takası, saldırıların durdurulması ele alınacak. Ayrıca inşa işlemlerinin başlaması, işgal birliklerinin Gazze’den tamamen çekilmesi, kardeş aile projesi, şehit çocuklarının durumu, savaşın açtığı yaraların kapatılmasının yanı sıra Hamas’ın gelecek 5 yıl için takip edeceği yol haritası belirlenecek.