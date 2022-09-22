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ARDAHAN

Aktaş Sınır Kapısında beklemek yok: Sürücüler diğer kapılara yönlendirilecek

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gerginlik, Türk TIR’larını olumsuz etkiledi. Tiflis Ticaret Müşavirliği, Gürcistan’dan Türkiye’ye dönen Türk taşıtlarının, Ermeni köylerine yakın Aktaş Sınır Kapısı bölgesinde duraksamaması için diğer sınır kapılarına yönlendirileceğini duyurdu.

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Ali Kürşat Büyükada Yeni Şafak
Aktaş Sınır Kapısında beklemek yok: Sürücüler diğer kapılara yönlendirilecek
Aktaş Sınır Kapısı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gerginlik, Türk TIR’larını olumsuz etkiledi. Tiflis Ticaret Müşavirliği, Gürcistan’dan Türkiye’ye dönen Türk taşıtlarının, Ermeni köylerine yakın Aktaş Sınır Kapısı bölgesinde duraksamaması için diğer sınır kapılarına yönlendirileceğini duyurdu. Sadece Türk taşıtlarını kapsayan uygulamaya, Ermeni köylerinden Türk TIR’larına yapılabilecek olası taşkınlıklar neden olarak gösterildi. Yapılan yönlendirmeler nedeniyle Sarp ve Türkgözü Sınır Kapılarında da yoğunluklar yaşanacağı, sürücülerin yoğunluklara karşı önlem alması gerektiği ifade ediliyor.

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Bölgede Ekim 2020’de de Türk TIR’larına karşı taşkınlıklar yapılmıştı. Ermeni köylerinden geçen TIR’lara taşlar atılıp iş makineleri üzerlerine sürülmüş, sürücüler de tehdit edilmişti. O dönem kapatılan sınır kapılarının ardından Sarp Sınır Kapısı’nda 15 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluşmuştu. 10 güne yakın bekleme süreleri maddi zararları beraberinde getirmişti. Gürcü polisi tarafından farklı kapılara yönlendirilen Türk TIR’larına başka kapıdan geçtikleri için idari para cezası uygulanmayacak. Gürcistan Gümrük İdaresi yetkilileri de uygulamanın kapılarda oluşturacağı yoğunlukta şoförlere yardımcı olunacağını açıkladı.

Gürcistan sınırında 16 kilometrelik tır kuyruğu
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Türkiye’nin artan ihracatı ve Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle Karadeniz’de bazı limanların kullanılamaması nedeniyle kara yoluna yönelen taşımacılık sınır kapılarında tır yoğunluğunun artmasına neden oldu. Çıldır Aktaş Sınır Kapısı’nda kuyrukta aşırı sıcak altında günlerce bekleyen tır sürücüleri, bekleyişlerinin çileye dönüştüğünü söyledi. Özellikle Gürcistan bölgesinde yol yapım çalışmaları nedeniyle gün içerisinde tır girişinin yapılamaması yoğunluğun daha da artmasına neden oluyor.
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rdahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2016 yılında hizmet vermeye başlayan Çıldır Aktaş Kapısı’nda her geçen yıl artan ivmenin bu yıl Rusya - Ukrayna savaşından olumlu etkilendiğini ve güzergâh değişikliği nedeniyle yoğunluğun giderek arttığını söyledi. Demirci, ’’2021 yılının toplamında yapılan ihracat bu yılın ilk 5 ayında yapıldı. Ve şu anda da yaklaşık 14 kilometrelik TIR kuyruğu yoğunluğuna sahip. Yoğunluk savaş devam ettiği sürece artarak devam edecek. Çünkü Deniz trafiği tamamen karaya döndü\"
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Rusya üzerinden giden tırlar Gürcistan üzerinden Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan hattını kullanmalarından kaynaklanan bir yoğunluğa sahip. Savaş sürdüğü sürece de yoğunluğun devam edeceğini düşünüyoruz. Savaşın sonuçları TIR trafiğini de etkileyecektir’’ şeklinde konuştu.
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Hataylı TIR sürücüsü Mehmet Dağlar, bir haftadır aşırı sıcak altında beklemelerinin tesis yokluğu nedeniyle çileye dönüştüğünü dile getirdi. Dağlar, ’’Nasip olursa Azerbaycan’a gideceğiz. 11 kilometreden sıraya girdik. Çift sıra var. Şu anda da ilerleme yok ve bekliyoruz’’ dedi.
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Tır sürücüsü Aşır Doğan ise 3 günde sadece 3 kilometre ilerleyebildiklerini söyleyerek, ’’Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan dolayı yoğunluk burada. Diğer taraftan Sarp sınır kapısında girenler ise Bladi Kafkas bölgesinde oluşan sel felaketinden dolayı Rusya ve Gürcistan’dan araç çıkışları kapatılmış. O bölgede de büyük bir yoğunluk varmış. Burada da büyük sıkıntı var. 5 gün önce Gebze’den yola çıktık ve halen daha buradayız.’’
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Gürcistan sınırında 16 kilometrelik tır kuyruğu
Türkiye'yi Gürcistan'a bağlayan Aktaş Gümrük Kapısı'na gelen tırlar, Gürcistan tarafına geçişlerin yavaşlaması nedeniyle çift sıra olarak, 16 kilometrelik kuyruk oluşturdu.


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