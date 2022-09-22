Aktaş Sınır Kapısında beklemek yok: Sürücüler diğer kapılara yönlendirilecek

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gerginlik, Türk TIR’larını olumsuz etkiledi. Tiflis Ticaret Müşavirliği, Gürcistan’dan Türkiye’ye dönen Türk taşıtlarının, Ermeni köylerine yakın Aktaş Sınır Kapısı bölgesinde duraksamaması için diğer sınır kapılarına yönlendirileceğini duyurdu. Sadece Türk taşıtlarını kapsayan uygulamaya, Ermeni köylerinden Türk TIR’larına yapılabilecek olası taşkınlıklar neden olarak gösterildi. Yapılan yönlendirmeler nedeniyle Sarp ve Türkgözü Sınır Kapılarında da yoğunluklar yaşanacağı, sürücülerin yoğunluklara karşı önlem alması gerektiği ifade ediliyor.

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Bölgede Ekim 2020’de de Türk TIR’larına karşı taşkınlıklar yapılmıştı. Ermeni köylerinden geçen TIR’lara taşlar atılıp iş makineleri üzerlerine sürülmüş, sürücüler de tehdit edilmişti. O dönem kapatılan sınır kapılarının ardından Sarp Sınır Kapısı’nda 15 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluşmuştu. 10 güne yakın bekleme süreleri maddi zararları beraberinde getirmişti. Gürcü polisi tarafından farklı kapılara yönlendirilen Türk TIR’larına başka kapıdan geçtikleri için idari para cezası uygulanmayacak. Gürcistan Gümrük İdaresi yetkilileri de uygulamanın kapılarda oluşturacağı yoğunlukta şoförlere yardımcı olunacağını açıkladı.

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