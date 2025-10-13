Yeni Şafak
Alanya'da taksinin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

16:5113/10/2025, Pazartesi
AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde taksinin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

F.G. (44) idaresindeki 07 H 0244 plakalı taksi, Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Özalp'in (27) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.


İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekibince yapılan kontrolde Özalp'in hayatını kaybettiği belirlendi.


Özalp'in cenazesi Alanya Belediyesi morguna götürüldü.


Taksi şoförü F.G. ise gözaltına alındı.





#1 kişi öldü
#Alanya
#TRAFIK KAZASI
