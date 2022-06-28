Gündem Alaplı Köprüsü yaya ve araç geçişine kapatıldı
ZONGULDAK

Alaplı Köprüsü yaya ve araç geçişine kapatıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ırmağın debisinin yükselmesi sonucu Alaplı Köprüsü yaya ve araç geçişine kapatıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Alaplı Köprüsü yaya ve araç geçişine kapatıldı
Alaplı Belediyesine ait iş makineleri yüksek kesimlerden gelen moloz yığınlarını ve odun parçalarını temizleme çalışması yapıyor.

Zonguldak'ta etkili olan sağanak nedeniyle Alaplı Irmağı'nın debisi yükseldi. Belediye ekipleri tarafından tedbir amaçlı Alaplı Köprüsü yaya ve araç geçişine kapatılırken, sürücüler ve yayalar farklı güzergahlara yönlendirildi.

Çevrede önlem alan polis ve zabıta ekipleri de ırmak kenarlarına vatandaşların yaklaşmasına izin vermiyor, ırmak güzergahında bulunan araçların kaldırılması için anonslar yapılıyor.

Zonguldak'ta şiddetli sağanak: Bazı ev ve iş yerlerini su bastı
FOTOĞRAF 9
Title
İlçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yol kenarındaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Title
Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerini temizlemeye çalıştı.
Title
Karayolları ekipleri de güzergahta önlem aldı. Yolda biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekiplerince yolda temizleme çalışması yapıldı.
Title
Öte yandan selde mahsur kalan 2 yavru köpek vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Title
Vatandaşlardan Nazlı Akoğlu, gazetecilere, her şeyin bir anda olduğunu belirterek, \"Zararımız çok, hasar tespit yapılacak. Görüldüğü gibi dükkan sular altındı. 3 saattir çabalıyoruz, suyu atmaya çalışıyoruz. Ekipler zamanında geldi, onlar da çabaladı.\" diye konuştu.
Title
Gökçebey ilçesinde de bazı derelerin taşma ihtimaline karşı ekipler önlem aldı.
Title
Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Title
Title
Zonguldak'ta şiddetli sağanak: Bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde etkili olanak sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

BELEDİYEYE AİT İŞ MAKİNELERİ TEMİZLEME ÇALIŞMASI YAPIYOR

Öte yandan bazı sandallar zarar görürken, belediyeye ait 3 iş makinesiyle yüksek kesimlerden gelen moloz yığınlarını ve odun parçalarını temizleme çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Nuri Tekin, tüm ekiplerle çalışmalara devam edildiğini belirterek, "Şu ana kadar bölgemizde çok büyük bir sıkıntı yok. Afet bu ve gerçekten çok yağmur yağdı. Yukarıdan çok su geldi, halen de gelmeye devam ediyor. İnşallah atlatırız. Elimizden geldiği kadar temizlik yapıyoruz. Suyun yönünü verip denize ulaşmasını sağlıyoruz. Araçları da ne olur ne olmaz diye kaldırttık." dedi.

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı
FOTOĞRAF 12
Title
Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı.
Title
Çaydamar Mahallesi'nde dere kenarındaki bir otoparkın istinat duvarı heyelan nedeniyle yıkıldı.
Title
Toprak kaymasıyla birlikte otoparktaki bazı araçlar dereye devrilerek, su içinde kaldı.
Title
Bölgede alınan önlemlerin ardından devrilme riski bulunan bazı araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı.
Title
Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, bazı işletmeler de önlem amaçlı tahliye edildi.
Title
Ekipler, araçların dereden çıkartılması için çalışma başlattı.<br>
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı
Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı, bazı iş yerlerini su bastı.


İnsanın oturup ağlayası geliyor

'İnsanın oturup
ağlayası geliyor'

Kapıkule'den girişleri sürüyor: Akın akın geliyorlar...
Sınıra ejderha gözü

Sınıra ejderha gözü

​Hudut güvenliğinde kaçak geçişlere dur diyecek.
Eşcinsellik doğuştandır yalanı nasıl ortaya çıktı?

ABD ve eşcinsellik hakkındaki sözleri hafızalara kazındı.

Depoyu doldururken 150 lira fark edecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.