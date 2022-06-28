Alaplı Köprüsü yaya ve araç geçişine kapatıldı

Zonguldak'ta etkili olan sağanak nedeniyle Alaplı Irmağı'nın debisi yükseldi. Belediye ekipleri tarafından tedbir amaçlı Alaplı Köprüsü yaya ve araç geçişine kapatılırken, sürücüler ve yayalar farklı güzergahlara yönlendirildi.

Çevrede önlem alan polis ve zabıta ekipleri de ırmak kenarlarına vatandaşların yaklaşmasına izin vermiyor, ırmak güzergahında bulunan araçların kaldırılması için anonslar yapılıyor.

FOTOĞRAF 9 İlçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yol kenarındaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerini temizlemeye çalıştı. Karayolları ekipleri de güzergahta önlem aldı. Yolda biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekiplerince yolda temizleme çalışması yapıldı. Öte yandan selde mahsur kalan 2 yavru köpek vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Vatandaşlardan Nazlı Akoğlu, gazetecilere, her şeyin bir anda olduğunu belirterek, \"Zararımız çok, hasar tespit yapılacak. Görüldüğü gibi dükkan sular altındı. 3 saattir çabalıyoruz, suyu atmaya çalışıyoruz. Ekipler zamanında geldi, onlar da çabaladı.\" diye konuştu. Gökçebey ilçesinde de bazı derelerin taşma ihtimaline karşı ekipler önlem aldı. Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı Zonguldak'ta şiddetli sağanak: Bazı ev ve iş yerlerini su bastı Zonguldak'ın Devrek ilçesinde etkili olanak sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı. BiP'te paylaş

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BELEDİYEYE AİT İŞ MAKİNELERİ TEMİZLEME ÇALIŞMASI YAPIYOR

Öte yandan bazı sandallar zarar görürken, belediyeye ait 3 iş makinesiyle yüksek kesimlerden gelen moloz yığınlarını ve odun parçalarını temizleme çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Nuri Tekin, tüm ekiplerle çalışmalara devam edildiğini belirterek, "Şu ana kadar bölgemizde çok büyük bir sıkıntı yok. Afet bu ve gerçekten çok yağmur yağdı. Yukarıdan çok su geldi, halen de gelmeye devam ediyor. İnşallah atlatırız. Elimizden geldiği kadar temizlik yapıyoruz. Suyun yönünü verip denize ulaşmasını sağlıyoruz. Araçları da ne olur ne olmaz diye kaldırttık." dedi.

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