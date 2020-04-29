Aleviliğin İslamiyet'ten ayrı bir din olarak sunulması nedeniyle İmamoğlu'na yönelik suç duyurusu

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, 23 Nisan’da çocuklara gönderilen hediye kolileri içindeki kitapçıkta Aleviliğin ayrı bir din gibi resmedilmesinin, ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama’ suçunu oluşturduğu gerekçesiye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Özdemir Özdemir

Özdemir’in avukatı Taha Çalık’ın hazırladığı suç duyurusu dilekçesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verildi. Dilekçede şu ifadeler kullanıldı: “Alevilik, Hz. Ali’yi sevmek ve onun soyunun yolundan gitmek olarak özetlenebilecek olup, İslam’ın Ehl-i Beyt sevgisinin öne çıkarılmış şeklidir. Alevilik uygulamada ve öğretide İslam dininin bir mezhebi, bir tarikatı, bir tasavvufi anlayış olarak tanımlanmışsa da İslam dininden bağımsız ayrı bir din olarak tanımlanması olanaklı değildir. Aleviliği temsilen bir Alevi dedesi yerine sıradan bir kişi resmedilmiştir. Bu durumda mezkur kitapçıkta yer alan görsel ve açıklamaların Alevilik kültürünü yansıtmaktan uzak ve kasıtlı bir şekilde zarar verme amaçlı olduğunu gösterir niteliktedir. Kitapçıkta yer alan diğer kısımlarda da İmamoğlu, halkı ayrıştırmayı, mezhep çatışması yaratmayı ve halkı ‘direniş’ kisvesi altında isyan hareketlerine teşvik etmeyi amaçlamaktadır.”