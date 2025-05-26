Ali Asaf'ın balonları

Lösemi kanserini yendikten sonra en büyük dileği balon uçurmak olan 6 yaşındaki Ali Asaf Demir için babası Samet Demir’in sosyal medyada başlattığı çağrı, büyük bir dayanışmaya dönüştü. Binlerce kişi kanseri yenen minik Ali Asaf’ın hayalini gerçekleştirmek için bir araya gelerek rengarenk balonlardı gökyüzüne bıraktı. İstanbul Sancaktepe’de yaşayan Samet Demir, oğlu Ali Asaf’ın 2 yıl süren zorlu lösemi kanseri tedavisini başarıyla tamamlamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Baba Demir, paylaşımında, “Arkadaşlar bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?” ifadelerine yer verdi. Kısa sürede binlerce kişinin yüreğine dokunan bu içten çağrı, büyük bir ilgiyle karşılandı. Paylaşım sosyal medyada hızla yayılırken, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, “Oğlunuzun kanseri yenmesini kutluyorum kardeşim. 25 Mayıs’ta Sancaktepe Meydan Parkı’nda sizi ve tüm vatandaşlarımızı balonları uçurmaya davet ediyorum” dedi.

Minik Asaf’ın dileğini gerçekleştirmek için düzenlenen etkinliğe, ellerinde rengarenk balonlarla şehir içi ve dışından gelen binlerce vatandaş katıldı. Asaf’ın akranlarının da katıldığı bu güzel etkinlikte 200 kişilik motorcu grubu da balonlarıyla yer aldı. Ardından Ali Asaf, babasıyla birlikte sahneye çıkarak hayalini gerçeğe dönüştürdü. Kendisini yalnız bırakmayan binlerce kişiyle birlikte balonunu gökyüzüne bıraktı. Gözyaşlarının sel olduğu etkinliğe, yeni evli bir çift de gelinlik ve damatlıkla katılmadı dikkat çekti.

Duygulandığını söyleyen baba Samet Demir, “Bu kadar kişi beklemiyorduk. Gelenlerden Allah razı olsun. Bu mutlu günde bizi yalnız bırakmayan herkese, belediye başkanımıza ve tüm yetkililere çok teşekkür ederim. İnşallah bu etkinlik diğer hastalara da umut olur. Birkaç kişi gelir diye beklemiştim. Bu kadar yüksek katılım beklemiyordum. Halk bizi yalnız bırakmadı” dedi. Anne Esra Demir de “Zor bir süreçti. Bunu sadece yaşayan bilir. Bu mutlu günümüzde bize kocaman bir aile olduğumuzu hissettirdiler. Kanser değil, biz güçlüyüz. Umutlarını hiçbir zaman kaybetmesinler. Umut her zaman var. Bu süreçte eşimle birbirimize daha çok bağlandık” dedi.