Alıcı çıkmayınca tonlarca ürünü ücretsiz dağıttılar

16:2122/11/2025, Cumartesi
DHA
Hatay'da üreticiler, dalında kalan mandalinaları toplayıp kasalarla ilçe merkezine getirdi. Tarlada kilosu 2 liraya kadar düşen mandalinayı üreticiler, kasalarla vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Tonlarca mandalina kısa sürede tükenirken, çiftçi Ferit Diker, mandalinanın kilosunun tarlada 2 liraya kadar düştüğünü, bu rakama bile alıcı çıkmadığını söyledi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde üreticiler tonlarca mandalinayı vatandaşa ücretsiz dağıttı.

Ürünlerinin dalında kaldığını belirten Diker,
"Samandağ'ında eylül ayında fiyatlar, 10-12 lirayken aniden 2 liraya kadar düştü maalesef. Bunun gerekçelerini anlatmakta zorlanıyoruz, dalında mandalinalar çürüyor. Ve inanın, önümüzdeki 10-15 gün içinde şiddetli bir yağış olursa mandalina diye bir şey kalmayacak. Bizim devletten beklentimiz, mazot, gübre ve ilaç desteği sağlanması. Eğer bunlar yapılamıyorsa, her mahalleye ücretsiz kullanılabilecek büyük, soğuk hava depoları kurulmasını talep ediyoruz. Bu, üreticiye verilecek en büyük destek olur"
dedi.



#Hatay
#Samandağ
#mandalina
