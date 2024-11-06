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Alimlerden İsrail’e karşı birlik çağrısı

Alimlerden İsrail’e karşı birlik çağrısı

Saliha Engin
04:006/11/2024, Çarşamba
G: 6/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Senad Halitovic, Nasrullah Hacımüftüoğlu ve İbrahim Şerifi
Senad Halitovic, Nasrullah Hacımüftüoğlu ve İbrahim Şerifi

Balkan Alimleri Buluşması için Edirne'de bir araya gelen İslam alimleri, İsrail'e karşı birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, "Biz alimler ve yeryüzündeki ehli vicdan olarak, din farkı gözetmeksizin bir olmalıyız. Ben papalığı da hahamlığı da bu insanlık krizine karşı göreve davet ediyorum" dedi.


SAFLARI SIKLAŞTIRMALIYIZ

Gazze'de insanlık vicdanının katledildiğini söyleyen Hacımüftlüoğlu, "Çanakkale’de Balkanlarda aynı zulmü uygulayan zihniyet şimdi Gazze’de zulmü uyguluyor. Bazı sesler yükseliyor ama etkili olamıyor. Dünyadaki bütün Müslüman alimlerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz.” diye konuştu. Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerifi ise şunları söyledi: “Filistin’de acımasızca bütün dünyanın gözü önünde insanlar katlediliyor. Biz şu an dünyanın şartları altında sadece dua edebiliyoruz. Sadece alimlerin değil İslam ülkelerinin idarecileri de harekete geçmesi gerekiyor.” Filistin meselesinin tüm Müslümanların meselesi olduğuna dikkat çeken Sırbistan İslam Birliği Başkanı Senad Halitovic, “Dinimizi, değerlerimizi ve vatanımızı korumak için birlik olmamız gerekiyor. Safları birleştirmekten başka bir çıkış yolu göremiyoruz. Filistin meselesi en önemli meselemizdir." ifadelerini kullandı.





#islam
#birlik
#Balkan Alimleri Buluşması
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