Savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınmış mazlum Suriyelileri hedef göstermesiyle tanınan İYİ Parti’li Ümit Özdağ bunların başında geliyor. Özdağ bir süre önce Twitter hesabında, “S-400’ler alıştıra alıştıra önce erteleniyor sonra vazgeçilecek” diye yazmıştı.

Özdağ’ın cümlelerini alıntılayan gazeteci Mine Kırıkkanat ise “S-400’ler alınamaz dediğimde ayağa kalkanlar, oturun yerinize, sıfır!” mesajı paylaşmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise S-400 karşıtı kampanyaya katılarak şunu yazmıştı: “O füzeleri nerede kullanacaksınız kardeş? Onlar, F-16’ları düşman uçağı olarak görüyor. Koyacaksın bir depoya çürüyecekler.”

Dünkü sevkiyatla birlikte gazeteci Aslı Aydıntaşbaş’ın ‘kesin’ diye öne sürdüğü şu iddia da suya düşmüş oldu: “Temmuz ayında S-400’ler gelmeyecek. Süresiz erteleme masada. Sonra söylemedi demeyin...” Yurtdışındaki pek çok FETÖ firarisi de Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alamayacağını ileri sürmüştü.