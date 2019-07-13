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S-400 sisteminin Türkiye’ye ‘asla gelmeyeceğini’ savunan siyasilerle bazı gazeteciler, dünkü sevkiyatın ardından özellikle sosyal medyada alay konusu oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Özdağ
Ümit Özdağ

Savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınmış mazlum Suriyelileri hedef göstermesiyle tanınan İYİ Parti’li Ümit Özdağ bunların başında geliyor. Özdağ bir süre önce Twitter hesabında, “S-400’ler alıştıra alıştıra önce erteleniyor sonra vazgeçilecek” diye yazmıştı.

Özdağ’ın cümlelerini alıntılayan gazeteci Mine Kırıkkanat ise “S-400’ler alınamaz dediğimde ayağa kalkanlar, oturun yerinize, sıfır!” mesajı paylaşmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise S-400 karşıtı kampanyaya katılarak şunu yazmıştı: “O füzeleri nerede kullanacaksınız kardeş? Onlar, F-16’ları düşman uçağı olarak görüyor. Koyacaksın bir depoya çürüyecekler.”

Dünkü sevkiyatla birlikte gazeteci Aslı Aydıntaşbaş’ın ‘kesin’ diye öne sürdüğü şu iddia da suya düşmüş oldu: “Temmuz ayında S-400’ler gelmeyecek. Süresiz erteleme masada. Sonra söylemedi demeyin...” Yurtdışındaki pek çok FETÖ firarisi de Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alamayacağını ileri sürmüştü.

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GÜNDEM
Ve S-400 Türkiye'de
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