Aliyev: Ganire Paşayeva Türk devletlerinin sesiydi

Azerbaycan’da dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden milletvekili Ganire Paşayeva, son yolculuğa uğurlandı.

Paşayeva’nın naaşı, Azerbaycanlı milletvekilleri, devlet yetkilileri, Türk diplomatlar, ailesi, yakınları ve sevenleri tarafından Bakü’deki İkinci Şehitler Hiyabanı'nda defnedildi.

"Hayatını kaybedene kadar vatan için çalıştı"

Ganire Paşayeva’nın kendisini Azerbaycan davasına adayan bir milletvekili olduğunu belirten siyasetçi Sinan Oğan, şu ifadeleri kullandı:

Ben kendisini 30 sene önce TİKA temsilcisiyken tanıdım. İlk tanıdığımda genç bir gazeteciydi. 30 yıl önce içinde vatan aşkı olan Ganire Hanım neyse, her tarafa koşturan Ganire Hanım neyse 30 sene sonra da öyleydi. Hayatını kaybedene kadar vatan için çalıştı. Allah rahmet eylesin. Bugün Türkiye’de de bir devlet adamını kaybetmişiz gibi bir hüzün var. Bütün Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Bu vesileyle de bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

"Türk devletlerinin sesiydi"

Ganire Paşayeva’ya Allah'tan rahmet dileyen Azerbaycan Milli Meclis Başkan Vekili, Milletvekili Adil Aliyev şöyle devam etti:

Ganire Hanım sadece bir Azerbaycan vatandaşı, bir Azerbaycan hanımı değildi, o Türk devletlerinin sesiydi. Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Özbekistan onun için ortak bir Türk dünyasıydı. Avrupa’da, Amerika’da, Asya’da devletlerimizin sorunlarını her zaman dile getiren bir milletvekiliydi. Ganire Hanım bugün olduğu yerlere kendi çabalarıyla ulaşmıştı. Ne yazık ki, acı kader onu bizlerden aldı. Ganire Hanım'ı kaybettik. Bu bizim için çok büyük bir kayıp.

Ganire Paşayeva gibi Türk dünyasına bağlı olan birinin kolaylıkla yetişmeyeceğini ifade eden Aliyev, "Çalışkan evlatlarımız var ancak Ganire Hanım kendi sağlığını bu yolda feda etti. Allah rahmet etsin. Allah yakınlarına sabır versin. Her birimizin, bütün Türk dünyasının başı sağ olsun." diye konuştu.

"Milleti için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen bir kişiliğe sahipti"

Azerbaycan toplumu için ağır bir gün olduğunu vurgulayan Milletvekili Fazil Mustafa ise şöyle konuştu:

Biz Ganire Hanım gibi Azerbaycan toplumunda, Türk dünyasında öneme sahip olan, tanınan ve büyük işler yapmış birini kaybettik. Sadece Milli Meclis’in aktif bir milletvekili değildi. Aynı zamanda içinde millet, devlet sevgisi olan, milleti için, devleti için fedakarlıktan çekinmeyen özel bir insandı. Azerbaycan ile kritik kararların verildiği her yerde Ganire Hanım'ı görmek mümkündü. Uluslararası arenada Azerbaycan’ın sorunlarını en ciddi şekilde gündeme getiren, şehit ailelerine, gazi ailelerine, sanat dünyasının temsilcilerine inanılmaz derecede destek veren ve bunun için de hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen bir kişiliğe sahipti.

Dün hayatını kaybetti

Hipotonik durum tanısıyla 23 Eylül'de komaya giren Paşayeva, yoğun bakıma alınmış ancak doktorların tüm çabalarına rağmen dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Yedi yıl boyunca muhabirlik ve sunuculuk yapan 48 yaşındaki Paşayeva, Azerbaycan Milli Meclisi'nde Tovuz milletvekili olarak görev yapmıştı.

Milli Meclis'teki Uluslararası ve Parlamentolar Arası İlişkiler Daimi Komisyonu üyesi olan Paşayeva, aynı zamanda Azerbaycan-Gürcistan Parlamentolar Arası Çalışma Grubu'nun başkanı ve Azerbaycan-Türkiye, Azerbaycan-Hindistan ve Azerbaycan-Japonya Parlamentolar Arası Çalışma Gruplarının üyesiydi.







