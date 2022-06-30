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POLİTİKA

Aliyev TBMM Başkanı Şentop’u kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

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Haber Merkezi İHA
Aliyev TBMM Başkanı Şentop’u kabul etti
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Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Parlamenterler Ağı Bakü Konferansı’na katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Azerbaycan temasları devam ediyor.
Şentop, temasları çerçevesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
Bağlantısızlar Hareketi Parlamenterler Ağı Bakü Konferansı’nın 2. oturumunda konuşma yapacak olan Şentop, daha sonra Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşme gerçekleştirecek.

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