Aliyev TBMM Başkanı Şentop’u kabul etti

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CHP'li Rıza Özdemir yaptığı usulsüzlüğü marifet gibi anlattı: İki bin sigortasız Suriyeli çalıştırıyorum

CHP Gaziantep Kurultay Delegesi Rıza Özdemir'in katıldığı bir yayındaki itirafları gündeme oturdu. Moderatörün 'Suriyeli işçi çalıştırıyor musunuz?' sorusuna 'evet' yanıtını veren Özdemir, Her yıl 2 bin Suriyeli çalıştırdığını söyleyen Özdemir, işçileri kayıt dışı ve sigortasız olarak çalıştırdığını, daha ucuza geldiğini belirtti. Özdemir’in bu sözleri gündem oldu.