Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Aliyev ve Paşinyan Kopenhag'da buluştu: Washington Bildirgesi görüşüldü

Aliyev ve Paşinyan Kopenhag'da buluştu: Washington Bildirgesi görüşüldü

10:083/10/2025, Cuma
G: 3/10/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Aliyev Paşiyan ile bir araya geldi
Aliyev Paşiyan ile bir araya geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Danimarka’nın Kopenhag kentinde gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu 7'nci Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın daveti üzerine Danimarka’ya gitti. Aliyev, başkent Kopenhag’da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.

Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump’ın girişimiyle düzenlenen Washington Barış Zirvesi’nde elde edilen anlaşmaların önemine değinildiği belirtildi. Washington Bildirgesi’nin uygulanmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunan Aliyev ve Paşinyan, temasları sürdürme konusunda mutabakata vardılar.



#Azerbaycan
#İlham Aliyev
#Ermenistan
#Nikol Paşinyan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Askere giderken alınması gerekenler neler? Asker malzemeleri ve eşya listesi 2025