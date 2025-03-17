Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ermenistan Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

15:1217/03/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Basargeçer ilinin Yukarı Zağalı ve Gorus ilinin Dığ yerleşkesindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin, Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yerel saatle 01.25-12.55 sıralarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait birliklerin Basargeçer ilinin Yukarı Zağalı ve Gorus ilinin Dığ yerleşkesindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtığı kaydedildi.


Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin, dün toplamda 3 kez ateşkes ihlali gerçekleştirdiğini kaydetmişti.



#Azerbaycan
#Ermenistan
#Savaş

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AUZEF bahar dönemi sınavı takvimi İstanbul Üniversitesi tarafından açıklandı: İşte bahar dönemi vize, final, telafi ve mezuniyet üç ders sınav tarihleri