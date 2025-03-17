Ermenistan Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin, Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yerel saatle 01.25-12.55 sıralarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait birliklerin Basargeçer ilinin Yukarı Zağalı ve Gorus ilinin Dığ yerleşkesindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtığı kaydedildi.