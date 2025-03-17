Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ermenistan'dan barışa darbe: Azerbaycan’a saldırılar sürüyor

Ermenistan'dan barışa darbe: Azerbaycan’a saldırılar sürüyor

10:2017/03/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Azerbaycan ve Ermenistan arasında anlaşma imzalandıktan sonra Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan mevzilerine üçüncü kez saldırdığını açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda, Azerbaycan mevzilerine, Gorus ilinin Dığ köyündeki Ermenistan mevzilerinden dün yerel saatle 09.45, Hazinevar köyündeki mevzilerden de yerel saatle 18.35 sularında ateş açıldığı belirtildi.


Ermenistan'ın üçüncü saldırısı


Bakanlık ayrıca Gorus ilinin Burun köyü istikametindeki Ermenistan mevzilerinden 20.10'dan 20.45'e kadar Azerbaycan mevzilerinin hedef alındığı bilgisini paylaştı.


#Azerbaycan
#Ermenistan
#savunma

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde okullar tatil mi, yarım gün mü?