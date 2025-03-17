Ermenistan'dan barışa darbe: Azerbaycan’a saldırılar sürüyor

Azerbaycan ve Ermenistan arasında anlaşma imzalandıktan sonra Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan mevzilerine üçüncü kez saldırdığını açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda, Azerbaycan mevzilerine, Gorus ilinin Dığ köyündeki Ermenistan mevzilerinden dün yerel saatle 09.45, Hazinevar köyündeki mevzilerden de yerel saatle 18.35 sularında ateş açıldığı belirtildi.
Ermenistan'ın üçüncü saldırısı
Bakanlık ayrıca Gorus ilinin Burun köyü istikametindeki Ermenistan mevzilerinden 20.10'dan 20.45'e kadar Azerbaycan mevzilerinin hedef alındığı bilgisini paylaştı.