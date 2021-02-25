Gündem Aliyevden Erdoğana erken doğum günü tebriği
POLİTİKA

Aliyev'den Erdoğan'a erken doğum günü tebriği

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yarınki doğum günü dolayısıyla tebrik etti. Mesajında iki ülke arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde olduğunu ifade eden Aliyev, "Halkımız, Azerbaycan'ın kadim topraklarının kurtuluşu davasındaki desteğinizi takdir etmektedir" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki doğum günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Bir millet iki devlet ilkesine dayanan Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin şu an en üst düzeyde olduğunu belirten Aliyev, "Doğum gününüz dolayısıyla size en iyi dileklerimi sunmaktan mutluluk duyuyorum. Halkımız, Azerbaycan'ın kadim topraklarının kurtuluşu davasındaki desteğinizi takdir etmektedir" dedi.

Erdoğan ve Aliyev'den samimi görüntüler
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Erdoğan ve Aliyev'den samimi görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısında birlik ve bareberlik vurgusu öne çıktı. Açıklamalar sonrası Aliyev ve Erdoğan'ın kucaklaştığı anlar kameraya böyle yansıdı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Erdoğan, Türkiye'yi güç merkezi haline getirdi, Erdoğan Türkiye'si dünya için örnektir
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Erdoğan, Türkiye'yi güç merkezi haline getirdi, Erdoğan Türkiye'si dünya için örnektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de ortak basın açıklaması düzenledi. Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi güç merkezi haline getirdiğini belirten Aliyev, ''Türkiye, dünyanın birçok ülkesinde hakkı, adaleti koruyor. Ezilmiş halkların haklarını savunuyor. Bugün Erdoğan Türkiye'si dünya için bir örnektir. Bağımsızlık, mertlik, cesaret ve gelişme örneğidir'' ifadelerini kullandı.

Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
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Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanına seslenerek 'Bu beyanatta Dağlık Karabağ ile ilgili bir kelime bile yok. Hani Ermenistan tarafının talepleri? Ben onlara muhtariyet teklif ettiğimde buna razı olmadılar. Dediler ki: Olmaz. Karabağ müstakil devlettir. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebraile. Ne oldu Paşinyan' ifadelerini kullandı.
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