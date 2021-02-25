Aliyev'den Erdoğan'a erken doğum günü tebriği

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yarınki doğum günü dolayısıyla tebrik etti. Mesajında iki ülke arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde olduğunu ifade eden Aliyev, "Halkımız, Azerbaycan'ın kadim topraklarının kurtuluşu davasındaki desteğinizi takdir etmektedir" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki doğum günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
Bir millet iki devlet ilkesine dayanan Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin şu an en üst düzeyde olduğunu belirten Aliyev, "Doğum gününüz dolayısıyla size en iyi dileklerimi sunmaktan mutluluk duyuyorum. Halkımız, Azerbaycan'ın kadim topraklarının kurtuluşu davasındaki desteğinizi takdir etmektedir" dedi.