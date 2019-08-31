Gündem Alman siyasetinde Erdoğan depremi
POLİTİKA

Alman siyasetinde Erdoğan depremi

Almanya’nın Bremen eyaletinde Sosyal Demokrat Parti SPD’nin grup başkanlığına Mustafa Güngör’ün seçilmesi partide depreme neden oldu. Güngör’ün Erdoğan ve AK Parti çizgisine yakın olduğunu öne süren SPD’liler bir bir istifa ediyor. Dört parti üyesinin ardından, 1988’den bu yana politikada bulunan eski milletvekili Ulrike Hövelmann da aynı nedenle istifa etti.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Mustafa Güngör
Mustafa Güngör

Almanya’nın Bremen eyaletinde Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Meclis Grup Başkanlığı’na Mustafa Güngör’ün seçilmesi partide depreme neden oldu. Güngör’ün ‘Erdoğan ve AK Parti çizgisine yakın olduğunu öne süren SPD’liler bir bir istifa etmeye başladı. 4 parti üyesinin ardından en son 1988 yılından bu yana SPD üyesi olan eski eyalet milletvekili Ulrike Hövelmann aynı nedeni ileri sürüp partisinden istifa etti.

TÜRKİYE’Yİ KINAMASINI İSTEDİLER

HDP yanlısı yayınlarıyla dikkat çeken TAZ gazetesi, Mustafa Güngör’ü hedef alan haber ve yazı yayımını sürdürüyor.

Güngör, SPD Meclis Grup Başkanlığı görevine geldiği günden bu yana Türkiye’ye karşı açıklamalarda bulunmadığı için Alman medyası ve politikacıları tarafından adeta kıskaca alındı. TAZ gazetesi HDP yanlısı paylaşımları dikkat çeken Çetin Gürer’e yazı yazdırdı. Güngör’ün Türkiye konusunda ‘muğlak’ konuştuğunu iddia eden Çetin Gürer, SPD’li Güngör’ü, Erdoğan ya da partisini kınayan net bir açıklama yapmaması nedeniyle şikayet etti.

İLK GÖÇMEN KÖKENLİ VEKİL

HDP yanlısı yayınlarıyla dikkat çeken TAZ gazetesi, Mustafa Güngör’ü hedef alan haber ve yazı yayımını sürdürüyor.

Andreas Bovenschulte’nin senato ve belediye başkanı seçilmesi sonrası boşalan koltuk için Mustafa Güngör ile Antje Grotheer yarıştı. Oylamaya 23 milletvekili katıldı. Mustafa Güngör 12 oy alırken, rakibi Grotheer ise 11 oyda kaldı. Bir oy farkla başkanlık koltuğuna oturan iki çocuk babası Güngör, böylece eyalette bu göreve seçilen ilk göçmen kökenli vekil oldu. Güngör, sonucun kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi.

15 TEMMUZ PROGRAMI ÜZERİNDEN SALDIRDILAR

  • HDP yanlısı yayınlarıyla dikkat çeken TAZ gazetesi, Mustafa Güngör’ü hedef alan haber ve yazı yayımını sürdürüyor.

    Alman basını ise Güngör’e Erdoğan ve AK Parti’ye yakın olduğunu iddia ederek saldırdı. Alman basını bahane olarak Güngör’ün geçmişte AK Parti eski Milletvekili Metin Külünk’ün de katıldığı UETD Bremen Bölge Teşkilatı tarafından düzenlenen ’15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı’na katılımını gösterdi. TAZ gazetesi konuya ilişkin yayınladığı bir haberinde Mustafa Güngör ve SPD eyalet yönetim kurulunda yer alan Mehmet Acar’ın UETD’ye yakın olduğunu ileri sürerek Türkiye’nin politikacılar aracılığıyla Alman siyasetinde nüfuz alanı elde etmeye çalıştığını iddia ettiler.

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