Gündem Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock HDPyle 2023ü konuştu
ANKARA

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock HDP’yle 2023’ü konuştu

Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, muhalefetle bir otelde dikkat çeken görüşmeler gerçekleştirdi. Baerbock CHP, HDP ve İYİ Parti heyetleri ile Ankara’da ayrı ayrı bir araya geldi. Baerbock-HDP görüşmesinde HDP’nin kapatılma davası, Kobani davası, cezaevinde bulunan hasta tutuklular ve HDP’li siyasetçilerin durumu konuşuldu.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock HDP’yle 2023’ü konuştu
HDP heyeti, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'la görüştü.

Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, muhalefetle bir otelde dikkat çeken görüşmeler gerçekleştirdi. Atina ziyareti sonrası Türkiye’ye gelen Alman Bakan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun gerçekleri yüzüne vurmasının ardından soluğu muhalefet partilerinde aldı. Baerbock CHP, HDP ve İYİ Parti heyetleri ile Ankara’da ayrı ayrı bir araya geldi. Baerbock’un oteldeki ilk misafiri CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Oğuz Kaan Salıcı, Ahmet Ünal Çeviköz ve Yunus Emre’den oluşan heyet oldu. Görüşmenin ana gündemini 2023 seçimleri oluşturdu. CHP temsilcileri Alman bakana CHP ve 6’lı masanın görüşlerini iletti.

KONU TSK’NIN OPERASYONLARI

Baerbock’un ikinci misafiri HDP’ydi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, milletvekilleri Feleknas Uca ve Şevin Coşkun’la yapılan görüşme 35 dakika sürdü. Görüşmede HDP’nin kapatılma davası, Kobani davası, cezaevinde bulunan hasta tutuklular ve HDP’li siyasetçilerin durumu konuşuldu. TSK’nın Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit ve Suriye’ye yapılması planlanan olası operasyon da ele alındı. Alman bakan son olarak İYİ Parti heyetini ağırladı. Baerbock İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ve Mersin Milletvekili Hakan Sıdalı ile görüştü. Bu görüşmenin ana gündem maddesi de 2023 seçimleriydi.

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