Gündem Alo Kulede milli dönem
POLİTİKA

Alo Kule’de milli dönem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm sektörlerde başlattığı yerlileşme ve millileşme hamlesi havada da meyvelerini vermeye başladı. Kendi İHA, SİHA, helikopter gibi hava araçlarını üretmeye başlayan Türkiye şimdi de pilotlar ile kule arasında gerçekleşen konuşmayı sağlayan IP tabanlı yerli ve milli ses haberleşme sistemini üretti. Sistem Türkiye’deki 11 havalimanında kullanılmaya başlandı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
IP tabanlı yerli ve milli ses haberleşme sistemini üretildi.
IP tabanlı yerli ve milli ses haberleşme sistemini üretildi.

Savunma sanayi alanındaki kritik teknolojilerin sivil sektöre kazandırılması yolunda ilk adımlardan birini Devlet Hava Meydanları İşletmesi attı. Türk Silahlı Kuvvetleri için üretilen IP tabanlı yerli ve milli ses haberleşme sistemi, 11 havalimanında kullanılmaya başlandı. Ankara merkezli ONUR Mühendislik A.Ş. (ONUR) tarafından geliştirilen IP tabanlı yerli ve milli ses haberleşme sistemi (OCS-NG4000), bugüne kadar TSK tarafından kullanılıyordu. DHMİ tarafından da tedarik edilen sistem, Gaziantep, Muş, Adana, Siirt, Sinop, Van, Şırnak, Bingöl, Kastamonu, Aydın ile Ordu-Giresun havalimanlarında kullanılmaya başlandı.

Noyan Dede

TEK PANEL ÜZERİNDEN YÖNETİLİYOR

  • Sistemin ilk uçuşlu kabul testi Aydın Havalimanı’nda yapılırken, başarıyla gerçekleşen inişin ardından ONUR Genel Müdürü Noyan Dede şu ifadeleri kullandı: “Aynı sistemle geçtiğimiz yıl ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından düzenlenen testlere katılmıştık. Sistemimiz, yeni nesil standart isterlerin tümünü karşıladı. Aydın’daki ilk inişin ardından da pilotlar, ‘daha önce kuleyi hiç bu kadar net duymamıştık’ diyerek bizleri tebrik etti. Sistemin en önemli özelliği, üç dört operatörün yapacağı işin bir operatör tarafından yapılmasına imkan vermesi ve tek bir panel üzerinden tüm haberleşmenin yönetiliyor olması. Yerli imkânlarla geliştirdiğimiz sistem, yurt dışından alınan sistemlere oranla en az yüzde 30 tasarruf sağlıyor. En katı yurt dışı otoritelerinden övgü alan sistemlerimizi önümüzdeki süreçte gündemde olacak Hava Trafik Kontrol Merkezi modernizasyon projeleri için hazırladık.”

Milli SİHA Bayraktar TB2 Kuveyt'te rekor kırdı
FOTOĞRAF 10
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Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2, önemli bir başarıya daha imza attı. Bayraktar TB2 SİHA Kuveyt'te gerçekleştirdiği demo faaliyetinde kendine ait olan en uzun süre havada kalma rekorunu kırdı. Türkiye semalarında 24 saat 34 dakika havada kalarak en uzun havada kalış süresine sahip olan milli SİHA, Kuveyt'teki zorlu coğrafi ve iklim koşullarında kesintisiz olarak 27 saat 3 dakika uçtu.
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TARİHİ UÇUŞ: Bayraktar TB2 SİHA askeri heyetlerin huzurunda ortalama 17 bin feet irtifada kalarak gerçekleştirdiği tarihi uçuş için Kuveyt'teki pistten 16 Temmuz Salı günü saat 17.05'te havalandı. Kum fırtınası, 42 dereceyi geçen yüksek sıcaklık ve türbülans gibi zorlu hava şartlarına rağmen tarihi uçuş, 17 Temmuz Çarşamba günü akşamı saat 20.08'te yapılan başarılı inişle tamamlandı. Bayraktar TB2 İHA, 2014'de 24 saat 34 dakika havada kalarak Türk havacılık tarihinde en uzun havada kalış süresine sahip milli hava aracı ünvanını almıştı.
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40 KNOTS DARBELİ RÜZGÂR: Test ve demo uçuşlarının iniş ve kalkışları sırasında ise 40 knots darbeli rüzgâr ve uçuş sırasında yaşanan türbülanslara rağmen uçuşlar başarıyla yapıldı. Milli SİHA tarihi uçuş sırasında 4 bin kilometre menzil kat etti. Böylece Bayraktar TB2 rekor uçuş süresinde kara ve deniz sınırları toplamı 961 kilometre olan Kuveyt'in çevresini 4 kez kat etmiş oldu.
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110 BİN UÇUŞ SAATİNİ TAMAMLADI: Bayraktar TB2 SİHA halen devan eden Pençe Harekâtı ile Ege ve Doğu Akdeniz'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde kritik önemdeki görevlerde rol alıyor. Yurt içi ve yurt dışındaki operasyonel görevlere devam eden Bayraktar TB2 SİHA'lar 110 bin uçuş saatini de başarıyla geride bıraktı.
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MİLLİ SİHA'YA YOĞUN İLGİ: Kuveyt Devleti tarafından demo uçuşu için davet edilen Bayraktar TB2 SİHA, dünyanın bu alandaki en iyi ülkeleriyle yarışıyor. Cumhuriyet tarihinde ihraç edilen ilk gelişmiş hava aracı olan milli SİHA, dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından yakından takip ediliyor. Yapılan anlaşmalar kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'lar, havacılıkta 100 yıllık bir geçmişe sahip olan ve dünyanın en büyük uçaklarını üreten Ukrayna'ya sonrasında ise Katar'a ihraç edildi. Milli SİHA ile yakından ilgilenen başka ülkelerle de görüşmeler sürüyor.
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86 SİHA UÇUYOR: Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan Milli SİHA Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine girdi. 2015'te silahlandırılan insansız hava aracı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Şu anda envanterde toplam 86 adet Bayraktar TB2 SİHA bulunuyor.
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TÜRKİYE KENDİ SİHA'SI VE MÜHİMMATINI ÜRETEN 6 ÜLKEDEN BİRİ Üç yedekli aviyonik sistemleri ile sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip olan Bayraktar TB2 SİHA sistemi, kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyabiliyor. Yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapma kabiliyetine sahip bulunan milli SİHA, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör-ve-vur özelliğine sahip hepsi bir arada çözüm sunan bir sistem olarak dikkat çekiyor. Bu özelliklerle Türkiye, dünyada kendi SİHA'sı ve mühimmatlarını üreten 6 ülkeden biri olarak öne çıkıyor. Yüzde 93 yerlilik oranına sahip olan milli SİHA, keşif, sürekli havadan gözetleme, hedef tespiti ve imha imkânı sağlıyor.
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Milli SİHA Bayraktar TB2 Kuveyt'te rekor kırdı
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Milli SİHA Bayraktar TB2 Kuveyt'te rekor kırdı
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Milli SİHA Bayraktar TB2 Kuveyt'te rekor kırdı
Milli SİHA Bayraktar TB2 Kuveyt'te rekor kırdı
Milli SİHA Bayraktar TB2, Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda kendine ait en uzun süre uçan milli hava aracı olma rekorunu kırdı. Sahip olduğu Türkiye rekorunu geliştiren milli SİHA, Kuveyt'te yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak önemli bir başarıya imza attı.


Afganistanda yolcu uçağı düştü

Afganistan'da yolcu uçağı düştü

​83 kişiyi taşıyan uçak ülkenin doğusundaki bir bölgeye düştü.
Hafter,hastaneleri de hedef alıyor

Hafter,
hastaneleri de hedef alıyor

​550 yatak kapasiteli Hadra Hastanesi çatışmaların ortasında.
İzmirde panik

İzmir'de panik

​Çin seyahatinden dönen iş insanında 'coronavirüs' şüphesi.
Savcılık<br>harekete geçti

Savcılık
harekete geçti

Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 50 kişiye soruşturma.
Taşlar düşmeye başladı kafamıza

Taşlar düşmeye başladı kafamıza

​Depremde evi hasar gören Dilara, yaşadığı korkuyu anlattı.
41 bin TL acil<br>yardım ödeneği

41 bin TL acil
yardım ödeneği

Bakan Soylu'dan evi yıkılanlara yardım ödeneği açıklaması.

AFAD paylaştı

AFAD paylaştı

Toplanan yardım miktarı 30 milyon 564 bin 365 lira.
Kolonları kesildi!

Kolonları kesildi!

​Depremde yıkılan apartmanla ilgili şok iddia.
Erken uyarı<br>sistemi şart!

Erken uyarı
sistemi şart!

​EPDK adım attı, gözler doğal gaz şirketlerinde.
Bu eleştiriyi<br>vicdansızlar yapar

Bu eleştiriyi
vicdansızlar yapar

​AFAD Başkanı'ndan Akinan'ın iddiasına yalanlama.
3 günde<br>948 kez sallandı

3 günde
948 kez sallandı

​Elazığ'da 6.8'lik depremin ardından yüzlerce artçı oluştu.
Eksi 4 dereceyi görecek

Eksi 4 dereceyi görecek

​Meteoroloji'den deprem bölgesi için soğuk hava uyarısı.
Enkazdan acı haber

Enkazdan acı haber

Elazığ'da Dilek Apartmanı enkazında 2 kişi aranıyor.
Aniden yere yığıyor

Aniden yere yığıyor

​Çin'den korkutan görüntü.
İş dünyası<br>seferber oldu

İş dünyası
seferber oldu

​Çok sayıda yardım tırı deprem bölgesinde.
Önce o teyzeyi kurtarın

Önce o teyzeyi kurtarın

​Şu ana kadar 39 kişi hayatını kaybetti, 1607 kişi yaralandı.
Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarından peş peşe güzel haberler
Gündem

Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarından peş peşe güzel haberler

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların enkazı altına kalan 38 kişinin olduğu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Enkazdan şu ana kadar 11 kişi sağ kurtarıldı. Enkazdan çıkarılan 12 yaşındaki Miraç, hastanede hayatını kaybetti. Devam eden arama kurtarma çalışmalarında Elazığ merkezde yıkılan binanın altında kalan aileden Cengiz Çelik 15 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada enkazdan 39 kişinin sağ kurtarıldığını belirtti. Devam eden arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan bir kişi daha 17 saat sonra kurtarıldı. Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı. Elazığ'da Mustafa Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda 19 saat sonra enkazdan bir kişi daha sağ olarak çıkarıldı. Toplamda 45 kişi sağ olarak kurtarıldı.
Polis drift yapan sürücüyü affetmedi
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Polis drift yapan sürücüyü affetmedi

Düzce’nin Yığılca ilçesinde kent merkezinde drift yapan sürücüyü polis affetmedi. Kamera kayıtlarını inceleyerek sürücüyü ve aracı tespit eden polis ekipleri sürücünün ehliyetine el koyarak, aracı 60 gün trafikten men etti.
Depremin ardından 160 aracın lastiğini patlattı
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Depremin ardından 160 aracın lastiğini patlattı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir kişi, dün akşam yaşanan depremin ardından eline aldığı bıçakla park halindeki araçların lastiklerini patlattı. Yaşanan olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

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