Gündem Alo YİMER 11 bin hayat kurtardı
POLİTİKA

Alo YİMER 11 bin hayat kurtardı

Türkiye’nin yabancı misafirlerine destek için hizmete aldığı YİMER çağrı merkezine gelen ihbarlar hayat kurtardı. Bu yıl 2 milyon üzerinde çağrı alan merkeze yapılan yaklaşık 500 ihbar değerlendirilerek 11 bin mülteci kurtarıldı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kuruluşu 2005’e dayanan ve insan ticareti mağdurlarına yardım sağlanmasını amaçlayan Acil İletişim Hattı ‘ALO 157’ çağrı merkezi, hizmet ağını genişleterek 2015’den beri Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER) adıyla Türkiye’de beş milyonu aşan yabancı misafire hizmet veriyor.

İLK ADRES

Türkçenin yanı sıra İngilizce, Rusça, Almanca Arapça ve Farsca 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren YİMER ile Türkiye’de bulunan ve Türkiye’ye gelmek isteyen yabancılara doğru, hızlı ve güvenilir bilgiler sağlanıyor. YİMER vize, ikamet, geçici koruma ve uluslararası koruma konularının yanı sıra göç alanına ilişkin daha birçok alanda yabancıların soru ve sorunları için başvurdukları ilk adres.

İHBARLAR HAYAT KURTARDI

YİMER 157 dünyanın en iyi örneklerinden biri olarak ismini yazdırdı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren YİMER 157 aracılığı ile alınan 498 ihbar ile bu yıla kadard 11 bin 543 kişi kurtarıldı. Hatta 2019’da 2 milyon 217 bin 752 çağrı gelirken toplamda çağrı sayısı ise 7 milyon 820 bin 718’e ulaştı.

EN ÇOK SORU İKAMETE

  • YİMER’i arayarak hizmet alan yabancıların, yıllık ortalama hatta bekleme süresi 8 saniye olarak gerçekleşti. YİMER tarafından cevaplanan çağrıların yıllık süre ortalaması, çağrı ve çağrı sonrası işlemleri ile birlikte 4 dakika 33 saniye. YİMER’e gelen sorularda ikamet konusu ilk sırada yer aldı. İkamet konusundan sonra ikinci sırada geçici koruma, üçüncü sırada ise vize soruları yer aldı.

Alo 157 10 bin mülteciyi kurtardı
GÜNDEM
Alo 157 10 bin mülteciyi kurtardı
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