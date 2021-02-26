Gündem Altı ayak, iki kafa ve iki kuyrukla doğan buzağı şaşkınlığa neden oldu
ŞANLIURFA

Altı ayak, iki kafa ve iki kuyrukla doğan buzağı şaşkınlığa neden oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde altı ayak, iki kafa ve iki kuyrukla doğan buzağı görenleri şaşırttı. Veteriner Hekim Hikmet Daşçı, "Koyunlarda beş bacaklı ve iki kafası olan çok vaka gördük ancak böyle bir durum ile meslek hayatımda ilk defa karşılaştım" dedi.

Haber Merkezi İHA AA
Görenleri şaşkına çeviren buzağı, doğumun ardından yaşama tutunamadı.
Görenleri şaşkına çeviren buzağı, doğumun ardından yaşama tutunamadı.

Kırsal Çıkrık Mmhallesinde bir üreticiye ait ineğin doğum zamanında zorlanması üzerine veteriner hekime haber verildi.

Hayvanı muayene eden Veteriner Hekim Hikmet Daşçı, buzağının sezaryenle alınmasına karar verdi.

Zorlu geçen operasyonun ardından 6 ayak, 2 kafa ve 2 kuyrukla doğan buzağı, bir süre sonra hayata tutunamayarak yaşamını yitirdi.

Veteriner Hikmet Daşçı, hayvan sahibinin kendilerini çağırmasının ardından ahıra gittiklerini anlatarak, "Biz gittiğimizde inek 4-5 saattir doğuma girmişti ve ayaktaydı. 'Normal doğum yaptırabilir miyiz?' diye muayene ettik. Olmayacağını fark edince operasyona karar verdik. Doğumda 2 kuyruk gördüm. Tabii o anda bir anormallik olduğunu anladım. İlk etapta muhtemelen 2 yavrunun birbirine dolanmış olabileceğini düşündük. Operasyonun devamında yavruyu çıkardığımızda 2 kafa, 2 kuyruk ve 6 bacağı olan bir buzağı ile karşılaştık" dedi.

Beklemedikleri bu durum karşısında şaşkınlık yaşadıklarını ifade eden Daşçı, "Binde bir yaşanan bir olaydır. Koyunlarda 5 bacaklı ve 2 kafası olan çok vaka gördük ancak böyle bir durum ile meslek hayatımda ilk defa karşılaştım. Bunun sebebi de çevresel faktörler, yanlış ilaç uygulamaları ya da anne veya babadan yavruya geçebilen kalıtsal bozukluklardan olabilir" sözlerine yer verdi.

Çift başlı doğan buzağı görenleri hayrete düşürdü
GÜNDEM
Çift başlı doğan buzağı görenleri hayrete düşürdü

Tek gözlü ve burun delikleri olmadan doğan buzağı öldü
GÜNDEM
Tek gözlü ve burun delikleri olmadan doğan buzağı öldü

Bu buzağıyı görenler gözlerine inanamıyor
FOTOĞRAF 5
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Gürün ilçesinde yeni doğan buzağı görenleri hayrete düşürüyor.
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İlçeye bağlı Sular başı köyünde ikamet eden bir besicinin ineği, burun delikleri ağız boşluğuna açılan buzağı doğurdu.
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İlginç ağız yapısıyla dikkat çeken buzağıyı görenler ise gözlerine inanamadı.
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Veteriner Hekim Bülent Köse, hayvanlarda meydana gelen bu tür fiziksel sorunlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Köse, yeni doğan hayvanlarda bu tür fiziksel bozuklukların bilinçsiz kullanılan zirai ilaçların ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmalı (GDO) tahılların hayvan yemi olarak kullanılmasından kaynaklandığını ifade etti.
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Nedeni GDO'lu yemler mi?<br> <br> Köse, bu tür fiziksel bozuklukların hayvancılık sektöründe ciddi bir ekonomik kayıp oluşturduğunu söyleyerek, “Bu doğumsal anomaliler kendini uzuv eksikliği veya yapısal bozukluklar olarak kendini ortaya koymakta olup hayvancılık sektöründe ciddi bir ekonomik kayıp oluşturmaktadır. Bunların sebeplerini sıralayacak olursak gerek bilinçsiz kullanılan zirai ilaçlar gerekse hayvan sağlığı ilaçları, GDO'lu tahılların hayvan yemi olarak kullanılması doğa ve çevreye gerekli özeni göstermememizi sıralayabiliriz dedi.
Bu buzağıyı görenler gözlerine inanamıyor
Sivas'ın Gürün ilçesinde yeni doğan buzağı ilginç ağız yapısıyla dikkat çekiyor.


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