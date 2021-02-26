Altı ayak, iki kafa ve iki kuyrukla doğan buzağı şaşkınlığa neden oldu

Kırsal Çıkrık Mmhallesinde bir üreticiye ait ineğin doğum zamanında zorlanması üzerine veteriner hekime haber verildi.

Hayvanı muayene eden Veteriner Hekim Hikmet Daşçı, buzağının sezaryenle alınmasına karar verdi.

Zorlu geçen operasyonun ardından 6 ayak, 2 kafa ve 2 kuyrukla doğan buzağı, bir süre sonra hayata tutunamayarak yaşamını yitirdi.

Veteriner Hikmet Daşçı, hayvan sahibinin kendilerini çağırmasının ardından ahıra gittiklerini anlatarak, "Biz gittiğimizde inek 4-5 saattir doğuma girmişti ve ayaktaydı. 'Normal doğum yaptırabilir miyiz?' diye muayene ettik. Olmayacağını fark edince operasyona karar verdik. Doğumda 2 kuyruk gördüm. Tabii o anda bir anormallik olduğunu anladım. İlk etapta muhtemelen 2 yavrunun birbirine dolanmış olabileceğini düşündük. Operasyonun devamında yavruyu çıkardığımızda 2 kafa, 2 kuyruk ve 6 bacağı olan bir buzağı ile karşılaştık" dedi.

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Beklemedikleri bu durum karşısında şaşkınlık yaşadıklarını ifade eden Daşçı, "Binde bir yaşanan bir olaydır. Koyunlarda 5 bacaklı ve 2 kafası olan çok vaka gördük ancak böyle bir durum ile meslek hayatımda ilk defa karşılaştım. Bunun sebebi de çevresel faktörler, yanlış ilaç uygulamaları ya da anne veya babadan yavruya geçebilen kalıtsal bozukluklardan olabilir" sözlerine yer verdi.

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