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AMASYA ERZURUM

Altı ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu: 15 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığınca, 6 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan baskında 15 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Altı ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu: 15 şüpheli gözaltına alındı
Foto/Arşiv

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

  • Erzurum, Amasya, Kayseri, Denizli ve Bolu Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgütün sözde 'askeri mahrem yapılanması' içinde yer alan veya çeşitli meslek gruplarında faaliyette bulunduğu değerlendirilen aktif görevde 2 öğretmen, 1 imam, 1 avukat, 1 hemşire ve görevinden ihraç edilmiş 1 hakim, 1 vergi müfettişi yardımcısı, 1 astsubay, 1 uzman doktor ile 1 emekli ve 5 eski askeri okul öğrencisi olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği belirtildi. Ayrıca aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği ifade edildi.

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