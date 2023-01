Altıeylül Yarıyıl Şenliği Başladı

Filmlerin sonunda sinemayı ve tiyatroyu çok sevdiklerini söyleyen çocuklar Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya teşekkür ettiler. Yarıyıl Sinema ve Tiyatro Şenliği kapsamında Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi Sinema Salonu’nda Ralph ve İnternet, Moana, Hayvanlar Şehri, Leylekler, Cesur ve Bolt adlı çocuk filmleri 28 Ocak Cumartesi gününe kadar saat 13:00 ve 16:00’da olmak üzere iki seans, 24 Ocak Salı Adanış; Kutsal Kavga, 25 Ocak Çarşamba Malazgirt 1071, 27 Ocak Cuma Akif ve 28 Ocak Cumartesi Kesişme; İyi ki Varsın Eren gibi birbirinden değerli vizyon filmler yine Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi Sinema Salonunda saat 20:00’da gösterimde olacak. Şenliğin 2. Haftasında ise Hasan Can Kültür Merkezi’nde 29 Ocak Pazar günü saat 20:00’da Ben Mimar Sinan oyunuyla başlayacak ve 4 Şubat Cumartesi gününe kadar sürecek. Kurbağa Prens, Hangisi Arkadaşım, Bir Park Hikayesi, Mızıkacılar Bremende, Akrobat Kardeşler ve Hacivat ile Karagöz Sokaklarda adlı çocuk tiyatroları saat 12:00 ve 14:00’da olmak üzere günde 2 seans sahnelenecek. Birbirinden değerli ve ünlü oyuncular tarafından sahnelenecek olan Paraya Hayır, Sen Gülersen, Amele, Sahne Rüzgarları, Seninle Evlenir miyim, Kelepçe Kullanma Kılavuzu adlı yetişkin tiyatroları ise her akşam saat 20:00’da Hasan Can Kültür Merkezinde tiyatroseverlerin huzuruna çıkacak.