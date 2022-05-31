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Altıeylül’de sevgiye engel yok

Altıeylül Belediyesi 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Konakpınar Mahallesi’nde güzel bir doğa etkinliği gerçekleştirdi.

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Altıeylül’de sevgiye engel yok
​Altıeylül’de sevgiye engel yok

Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Toplumun her kesimi için özenle projeler ve etkinlikler düzenleyen Altıeylül Belediyesi gençlere, çocuklara ve kadınlara yönelik faaliyetleri ile Altıeylül’ün gülen yüzü olmaya devam ederken Konakpınar Mahallesi’nde Altıeylül Belediyesi’nce yürütülen faaliyetlere ev sahipliği yapan Konakpınar Gençlik Merkezi’nin hafta sonu çok özel misafirleri vardı. Özellikle gençlere yönelik doğa yürüyüşlerinin ve çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Gençlik Merkezi sadece gençlere değil Altıeylül’e misafir olan herkese ev sahipliği yapıyor. Daha önce Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali sanatçılarını ağırlayan Konakpınar Gençlik Merkezi’ne sanatçılar hayran kalmış, gerçekleştirilen röportajlarda ve kendi sosyal medya hesaplarında da bunu dile getirerek Altıeylül Belediyesi’nin hizmetlerine hayran kaldıklarını söylemişlerdi. Konakpınar Mahallesi’nde bulunan Konakpınar Gençlik Merkezi’nin son konukları ise 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında engelsiz yaşamın temsilcileri oldu.

Başkan Avcı “yarınların engelini kaldırmak hepimizin elinde”

Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nce organize edilen ve kent konseyi eşliğinde engelli vatandaşlar ile birlikte gerçekleştirilen doğa etkinliğine vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. Engelli vatandaşların ve ailelerinin misafir olduğu Konakpınar Gençlik Merkezi’nde doyasıya eğlenen misafirler, şarkılar ve çeşitli etkinliklerin düzenlendiği organizasyondan mutlu bir şekilde ayrıldılar. Bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde ve organize edilmesinde başrol oynayan, aynı zamanda etkinliğe katılarak engelsiz yaşamın temsilcilerini yalnız bırakmayan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Bugün güzel bir günde ve güzel bir havada engelsiz yaşamın temsilcileri olan vatandaşlarımız ile Konakpınar Mahallemiz’de bulunan gençlik merkezimizde bir araya geldik. Geçekleştirdiğimiz bu güzel doğa etkinliğinde gülen yüzlerin sebebi olmanın mutluluğunu yaşadığımızı söylemek istiyorum. Her insanın engelli adayı olduğu bir dünyada yarınların engelini kaldırmak hepimizin elinde ve bizler de Altıeylül Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.

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