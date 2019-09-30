Altın Koza Nuh Tepesi’nin

Festivalin büyük ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ödül törenine, çok sayıda sinemacı, sanatçı, oyuncu ve kent protokolü katıldı. Toplam 650 bin TL ödülün dağıtıldığı festivalin merakla beklenen büyük ödülü ise Alp Ertürk’ün yönettiği Nuh Tepesi filmi aldı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü ‘Küçük Şeyler’ filmindeki performansıyla Alican Yücesoy, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü ‘Aden’ filminde oynayan Funda Eryiğit’e verildi. En İyi Senaryo Ödülü’nü Kıvanç Sezer’in yazdığı ‘Küçük Şeyler’ filmi aldı. Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda En İyi Film Ödülü Nehir Tuna’nın yönettiği ‘Ayakkabı’ filmine verildi.

VASİYETİN PEŞİNDE BİR HİKAYE

Haluk Bilginer, Ali Atay, Hande Doğandemir’in başrollerini paylaştığı Nuh Tepesi, babasının vasiyetini yerine getirmeye çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Ömer, babasının ölümü ile büyük bir üzüntüye kapılır. Bu sırada orta yaş krizinin etkileri ile baş etmeye çalışan Ömer, babasının defin işleri ile ilgilenmek zorunda kalır. Babası ölmeden, yıllar önce kendisinin diktiğini söylediği Nuh Tepesi’nde bulunan ağacın altına gömülmeyi vasiyet etmiştir. Babasının vasiyetini yerine getirmek isteyen Ömer, köylülerin tepkisi ile karşı karşıya kalır. Ömer, babasının son arzusunu yerine getirebilmek için ağacın Nuh Peygamber tarafından tarafından dikildiğine inanan ve bu yüzden defin işlemine izin vermeyen köylüler ile baş etmeye çalışır.