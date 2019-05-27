Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Altınlar sokağa saçıldı Prematüre doğan bebeğim için yaptım
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
DENİZLİ

Denizli'de kuyumcu soyan hırsız altınları dökerek kaçmaya çalıştı

Altınlar sokağa saçıldı: Prematüre doğan bebeğim için yaptım

Denizli'de gece saatlerinde bir kuyumcuyu soyan hırsız bekçiler tarafından yakalandı. Gece bekçileri ile soyguncu arasında yaşanan kovalamaca da altınlar sokaklara saçıldı. Soyguncu poliste verdiği ilk ifadesinde pişman olduğunu ve soygunu prematüre doğan bebeğinin ameliyat masrafları için gerçekleştirdiğini söyledi.

Haber Merkezi IHA
Denizli’de kuyumcu soygunu
Denizli’de kuyumcu soygunu

Denizli’de gece geç saatlerde Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Bayramyeri Meydanında bulunan Belediye İş Hanı’nda meydana gelen olayda, iş hanındaki bir kuyumcu dükkanının cam kapısını çekiçle kıran Abbas T., (29) isimli şahıs kolye, küpe ve yüzükten oluşan 14 ayar altınları alarak kaçmak istedi. Alarm sesi üzerine olay yerine gelen gece bekçileri kaçan şahsın peşine düşerek kovaladı. Gece bekçileri yaklaşık 300 metre süren kovalama sonrası Abbas T.’yi yakaladı.

İHA
Denizli’de kuyumcu soygununn

ALTINLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Soyguncuyu gözaltına alan gece bekçileri soyguncunun üzerinde yaptıkları aramada 33 parça altın ele geçirdi. Bekçilerinin haber vermesi ile olay yerine gelen polis ekipleri ise şahsı emniyete götürürken, ardından bölgede kovalamaca esnasında sokağa dökülen altınların toplanması için çalışma başlatıldı. İş yeri sahibine haber verilmesi ile ola yerine gelen kuyumcu dükkanı çalışanları kolye, küpe ve yüzükten oluşan 100'e yakın parça altının çalındığını tespit etti. 14 ayar olan altınların piyasa değerinin ise yaklaşık 50 bin TL olduğu kaydedildi.

POLİS FENERLE ALTIN ARADI

Kovalamaca esnasında soyguncunun sokaklara düşürdüğü altınlar ise polis ekipleri tarafından toplanarak delil torbalarına konuldu. Yaklaşık 1 saatte gece karanlığından fener yardımı ile toplanan altınlar kuyumcuya teslim edildi. Kuyumcu çalışanları ise toplanan altınları delil torbasında çıkarıp sayarak yerine yerleştirdi. Olay yerine gelen Denizli Sarraflar ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım ise kuyumcu dükkanı çalışanlarına yardımcı olarak olay hakkında bilgi aldı.

REKLAM

İHA
Denizli’de kuyumcu soygununn

SOYGUNCUNUN İFADESİ

Soygun gerçekleştiren ve kaçarken yakalanan Abbas T., isimli şahıs emniyetteki ilk ifadesinde pişman olduğunu söyleyip, soygunu hastanede prematüre doğduğu için ameliyat olması gereken bebeğinin ameliyat masrafları için gerçekleştirdiğini söylediği iddia edildi. Şahsın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.

Sınırları kim koruyacak?

Sınırları kim koruyacak?

450 askeri üsten 350'sinde güvenlik zaafı oluşacak.​
Yeni rezerv bulundu

Yeni rezerv bulundu

Trakya'dan bir ay içerisinde ikinci müjdeli haber geldi.
İş insanının korna cinayeti

İş insanının
korna cinayeti
2000 polisle<br>dev operasyon

2000 polisle
dev operasyon

Şafak vaktinde 50 adrese eş zamanlı baskın.
Validen<br>arsa tepkisi

Validen
arsa tepkisi

​Dönümünü 1 milyon TL'den satıyorlar.
Fikirtepe'de yangın

Fikirtepe'de yangın

Yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Altınlar<br>sokağa saçıldı

Altınlar
sokağa saçıldı

'Prematüre doğan bebeğim için yaptım'

300 avukata<br>sandık nöbeti

300 avukata
sandık nöbeti

Hırsızlıklara müdahale etmeleri için eğitim veriliyor.

Afrika<br>sıcakları geliyor

Afrika
sıcakları geliyor

​Meteoroloji il il sıcaklık uyarısında bulundu.

O canavar serbest!

O canavar serbest!

​Kaldırımda yürüyen vatandaşların arasına dalmıştı.
Erken seçime gidiyor

Erken seçime gidiyor

AP seçimlerinde ana muhalefetin gerisinde kaldı.
Milli irade hırsızlığı tam bir felakettir

Milli irade hırsızlığı tam bir felakettir

Erdoğan, İstanbul'da iftar programında konuştu.
Yıl sonunda açılacak

Yıl sonunda açılacak

Darbenin izleri silinen 'Demokrasi ve Özgürlük Adası' açılıyor.
Kimse bu ülkede darbe yapamaz

Kimse bu ülkede darbe yapamaz

Erdoğan, Yassıada'da incelemelerde bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.