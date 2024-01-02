Altınordu’dan ilklerin öncüsü projeler

Modern, yaşanabilir bir şehir hedefini şehrin ortak aklıyla kent estetiği ve kimliği ile buluşturarak marka şehir haline getirmek için gece gündüz hizmet eden Altınordu Belediyesi, şehrin altyapıda yıllardır biriken sorunlarına bir bir neşter vurdu, üstyapıyı da göz kamaştıran bir güzelliğe kavuşturdu. Yenilenen altyapı, yollar ve bir ressam titizliği ile dekoratif doğal begonit taşlarla döşenen kaldırımlar, sokakların çeşitli motiflerle bezenmiş estetik görünümü tarihi mahalleleri yeniden bir cazibe ve çekim alanları haline getirdi. Modern ve estetik çalışmalar sonucu ortaya çıkan estetik güzellik sokakları adeta birer tabloya dönüştürdü.

MODERN DEĞİŞİME BAŞKAN İMZASI

Birçok çalışma ve altyapı yatırımının hayata geçirildiği kentte konumu ve geçmişi ile doğal bir cazibe alanı olan tarihi mahalleler dokusuyla, siluetiyle, mekânın ruhuyla uyumlu estetik üstyapı çalışmaları sonunda göz kamaştıran bir güzelliğe kavuşturuldu. Belediye Başkanı Aşkın Tören’in Zaferimilli’de başlattığı, Şahincili, Kirazlimanı, Aziziye, Saray mahalleleriyle devam ettirdiği Şarkiye ile taçlandırdığı Selimiye ve Düz mahalle ile göz kamaştıran bir güzelliğe kavuşturduğu sokak sağlıklaştırma çalışmaları Yeni Mahalle ile adeta yıldızlaştı. Uzun yıllardır ayağa kalkmayı bekleyen tarihi sokaklarda altyapı sil baştan yenilendi. Altyapının ardından üstyapı çalışmalarında ortaya çıkan görüntü vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Begonit kesitli dekoratif kaldırımlar ise mahallelere ayrı bir görsel zenginlik kattı. Şehri geçmişten bugüne bağlayan, doğal yapısıyla ve taşıdığı kültürel mirasıyla şehrin hafızası konumunda olan tarihi sokaklar tüm ihtişamıyla yeniden doğdu.

TARİHİ MAHALLELERİMİZİ YENİDEN AYAĞA KALDIRDIK

Tarihi mahalleleri, buram buram tarih kokan sokaklarını, kent estetiğine, mekânın ruhuna uygun bir şekilde dekoratif doğal begonit taşlarla yenileyerek estetik bir yapıya kavuşturduklarını belirten Başkan Aşkın Tören, “Şehrimizi geçmişten bugüne bağlayan tarihi semtlerimizin zamanın mekânın ruhuna uygun bir şekilde yaşatılması için titiz bir çalışma gerçekleştirdik. Marka şehir parolasıyla tarihi mahallerimizi gelenekle geleceği birleştirerek yeniliyor ve modern yüzüyle yeniden ayağa kaldırıyoruz. Kent estetiği öncelikli bölgenin yapı kültürüne, dokusuna uygun mineral yüzeyli dekoratif doğal begonit taşlarla hem şehrimize hem insanımıza yakışır nitelikli hizmetlerimize devam ediyoruz. Şehrimizi ikinci yüz yılda Türkiye Yüz yılı vizyonuyla bölgesinin yıldızı parlayan kenti haline getirmek ve standartlarını yükseltmek için durmadan duraksamadan var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İstihdamda ilmek ilmek işlenen bir başarı hikayesi

Başkan Aşkın Tören’in Altınordululara “Bu şehirde tek bir gencimiz dahi mesleksiz kalmayacak” sözü ile başlayan istihdam odaklı proje ve yatırımlar, nitelikli birer mesleğe ardından iş ve aş olan bir başarı hikayesine dönüştü. Başkan Tören istihdam politikalarıyla insanımızı kendi şehrinde iş üretir hale getirerek, Altınordu’yu bölgesinin marka şehri yapmak hedefiyle işsizliğin çözümü için de etkin şekilde rol üstlendi. Bu hedefler doğrultusunda özellikle gençler ve kadınların işgücünün temel ve mesleki becerilerinin, işgücü piyasasının sürekli değişmekte olan ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilmesine imkân sağlayacak politikalar

belirledi ve bu politikaları aşama aşama uyguladı.

MESLEK FABRİKASI GİBİ ÇALIŞIYOR

Öncelikle Ordu işgücü piyasasının talep, beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve Altınordu’nun gelecek yıllarını planlayabilmek adına adeta birer meslek fabrikası gibi çalışan ‘Hazır Giyim Uygulamaları Merkezi’ ve bölgesinde ilk olma özelliği de olan ‘Mükemmeliyet Merkezi’ gibi istihdam altyapılarını oluşturdu.

Kadınların ve gençlerin umudu haline gelen Hazır Giyim Uygulamaları Merkezi ve Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezi gibi mesleki altyapıların ardından 200 kişi istihdam kapasiteli tekstil atölyesini de hizmete sundu. Başkan Tören öncülüğündeki Altınordu Belediyesi mesleki altyapıların ardından istihdam odaklı yatırımlarını bir üst lige taşıyarak Tekstil yurdu Altınordu parolasıyla Tekstil Park’ın yapımına start verdi.

TEKSTİL PARKIN BİRİNCİ ETABINDA SONA DOĞRU

Belediyenin 2 bin istihdam hedefiyle başlattığı dev yatırım Altınordu Tekstil Park’ın tamamlanarak hizmete açılması için sıkı bir çalışma sürdürülüyor. Altınordu Karacaömer Mahallesi’nde, yaklaşık 10 bin metrekare arsa üzerinde hızla yükselen Tekstil Park inşaatının birinci etabında çalışmalar son aşamaya geldi. İki etaptan oluşan projenin birinci etabının 2024 yılı şubat ayı içerisinde hizmete alınması planlanıyor. Tekstil Park, her iki etap hizmete girdiğinde yaklaşık 10.000 m2 kapalı alana sahip olacak. Başkan Aşkın Tören’in girişimleriyle Bakanlıklar ile müştereken yürütülen projenin birinci etabında 700 ile 1000 kişi, ikinci etabı tamamlandığında ise şehirde yaklaşık 2 bin kişiye iş imkanı sağlanacak.

Tek derdimiz çocuklar başı dik yaşasın

Göç veren değil tersine göçü teşvik eden üretimiyle, yatırımıyla, istihdamıyla ülkesine güç veren, değer katan bir şehir olabilmek için adımlar attıklarını söyleyen Başkan Tören, “İnşallah bu süreçleri tamamladığımızda bu şehrin göç olgusunu yenebileceğimiz, hatta tersine iş gücü göçüne de çevirebileceğimiz yeni bir dönemin başlangıcına hep birlikte şahitlik edeceğiz. Bu hedefimize sadece tekstil yatırımlarıyla değil ikinci organize sanayi bölgesi ve diğer üretim alanlarında ortaya koyacağımız topyekûn bir seferberlik sonunda ulaşacağız. İnşallah is ve aş için gurbeti bu şehrin ve insanımızın kaderi olmaktan çıkaracağız. Bunu da en büyük sosyal yönlü sorun olan işsizliğe çözümler üreterek, insanımız için doğduğu topraklarda insana yakışır iş alanları oluşturarak hep birlikte başaracağız. Tüm dikkatimizle ve gayretimizle odaklandığımız ikinci yüzyılın marka şehrine giden yolda en büyük gücümüz birlik beraberliğimiz ve kardeşliğimizdir. Bu anlayışımızdan taviz vermeden el ele, gönül gönüle birlikte çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.







