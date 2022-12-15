​Altınordu’nun geleceğine nefes 300 bin fidan toprakla buluştu

Altınordu Belediyesinin çevreci, tarımsal üretimi teşvik edici yeşil seferberliği kapsamında son iki yılda toprakla buluşturduğu 280 bin ceviz 20 bin narenciye fidanı Altınordu’nun geleceğine nefes olacak.

ALTINORDU TOPRAKLARINDA 280 BİN CEVİZ FİDANI YEŞERİYOR

Yeşil seferberliği kapsamında uygulanan proje ile hem yeşil Altınordu kimliğini güçlendiren hem de tarımsal üretim kaynaklarını çeşitlendiren Altınordu Belediyesi, 2021 yılında 72 kırsal mahallede üreticilere 80 bin ceviz fidanını ücretsiz dağıttı. Ceviz fidanı dağıtımlarını bir ağaçlandırma seferberliğine dönüştüren Altınordu, üreticilerden gelen yoğun talep doğrultusunda 2022 yılında da projeyi sürdürdü.

Bu yıl içerisinde iki etapta 200 bin ceviz fidanını üreticiler eliyle torakla buluşturan Altınordu Belediyesi, toplamda 280 bin ceviz fidanıyla ceviz üretiminde de iddia sahibi bir kent olma yolunda önemli bir adım attı.

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Altınordu Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü uhdesinde yürütülen proje ile bölgenin iklim ve coğrafi koşullarına uygun seçilen fernor, Chandler, frenquette ve fernette ceviz fidanları 1. yılında meyveye duracak. Dikiminin 3. yılında ise üreticiye ekonomik katkı sağlayacak ve alternatif ürün olarak ekoloji ile ekonomiyi buluşturacak.

20 BİN NARENCİYE İLE 4 MEVSİM YEŞİL ALTINORDU

Altınordu Belediyesi 2021 yılında şehre 20 bin de narenciye fidanını kazandırdı. Kent merkezinde dikilen 20 bin limon portakal ve mandalina fidanı ile okul bahçeleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluş sahaları ve toplu sitelerin ortak kullanım alanları dört mevsim yeşil kalacak narenciye bahçelerine dönüştürüldü. Dikilen fidanlarla kent merkezinde hem yeşil alanlar zenginleştirildi hem de görsel ve estetik açıdan daha güzel bir çevrenin oluşması amaçlandı. Altınordu Belediyesi ortaya çıkacak narenciye bahçeleriyle de kentin tarihinde kalan güzelliği bugüne taşıyarak geçmişle geleceği buluşturacak.

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BAŞKAN TÖREN, “KADİM KÜLTÜRÜMÜZDEN İLHAMLA YEŞİL KALKINMAYI TÜM ÇALIŞMALARIMIZIN MERKEZİNE YERLEŞTİRİYORUZ”

Altınordu’nun sadece bu gününü değil yarınlarını da düşünerek çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Aşkın Tören, ketin mevcut yeşil kimliğini korunmasına ve yeşil varlığın artırılmasına yönelik yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bir taraftan Yeşil tarım ile organik tarımın yaygınlaştırmayı, bir taraftan da kalkınırken korunan şehir ilkesiyle yeşil varlığı koruyup çoğaltarak gelecek kuşaklara aktarmaya gayret ettiklerini söyleyen Başkan Tören, “tüm çalışmalarımızın merkezinde yeşil kalkınma ve yeşil seferberliği var. Önceki yıl 100 bin fidanı toprakla buluşturmuştuk. Bu sene de yine 200 bin fidanın toprakla buluşmasını sağladık. Biz şehrimizin sadece bugününü değil yarınlarını da planlıyor ve buna dair projelerimizi hayata geçiriyoruz. Şehrimizi, çevremizi korurken yeşil ekonomi ile aynı zamanda insanımızın refah düzeyini yükseltecek hamleler de yapmış oluyoruz. Bütün bunlar şehrimiz için ortaya koyduğumuz vizyon ve hayata geçirdiğimiz stratejilerimizin bir parçasıdır” diye konuştu.