Amanosları PKK’ya dar edecek

PKK'nın yeniden yapılanmaya çalıştığı Amanoslarda terörle mücadele edecek olan Albay Tombul’un geçmişi başarılarla dolu.
TERÖRİSTLERİN KORKULU RÜYASI
- Özel Kuvvetler bünyesinde Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Bingöl, Mardin ve Kuzey Irak’ta birçok noktada yapılan operasyonları bizzat sahada yöneten Albay Tombul, bu operasyonları şehit vermeden tamamladı. Jandarma Özel Harekat bünyesinde yurt içi ve sınır ötesinde birçok operasyona imza atan, PKK ve Hizbullah’a ağır darbe vurarak gazi olan Tombul, 5 üstün cesaret ile Kırgızistan, Kazakistan ve Azerbeycan şeref madalyaları aldı. Albay Tombul, Azerbeycan Özel Kuvvetlerinin oluşumuna da büyük katkı sundu.