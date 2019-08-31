Gündem Amanosları PKKya dar edecek
POLİTİKA

Amanosları PKK’ya dar edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan ve 38 ile jandarma komutanının atandığı kararda Mardin İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Zafer Tombul, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına atandı. Mardin’de görev yaptığı sürece şehit vermeyen Albay Tombul, yeni görev yerinde Amanos Dağlarında barınmaya çalışan PKK’lı teröristlerin korkulu rüyası olacak.

Şahin Şen Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

PKK'nın yeniden yapılanmaya çalıştığı Amanoslarda terörle mücadele edecek olan Albay Tombul’un geçmişi başarılarla dolu.

Zafer Tombul

TERÖRİSTLERİN KORKULU RÜYASI

  • Özel Kuvvetler bünyesinde Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Bingöl, Mardin ve Kuzey Irak’ta birçok noktada yapılan operasyonları bizzat sahada yöneten Albay Tombul, bu operasyonları şehit vermeden tamamladı. Jandarma Özel Harekat bünyesinde yurt içi ve sınır ötesinde birçok operasyona imza atan, PKK ve Hizbullah’a ağır darbe vurarak gazi olan Tombul, 5 üstün cesaret ile Kırgızistan, Kazakistan ve Azerbeycan şeref madalyaları aldı. Albay Tombul, Azerbeycan Özel Kuvvetlerinin oluşumuna da büyük katkı sundu.

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