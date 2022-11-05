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YEREL GÜNDEM BARTIN

Amasra'da cevap bekleyen soru: Mühendisler kontrole indi mi

Patlamaya dair birçok soru işareti var. Mühendisler madende rutin kontrollerini gerçekleştirdi mi? Dinamiti patlattıktan yarım saat sonra o noktaya gitmesi gereken barutçu neden 5 dakika sonra aşağı indi? Barutçunun gerekli süre geçmeden aşağı inmesine kim izin verdi?

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Ali Kürşat Büyükada Yeni Şafak
Amasrada cevap bekleyen soru: Mühendisler kontrole indi mi
Amasra.

Amasra’daki maden patlamasının aydınlığa kavuşması için adli ve idari soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Meclis’te de bir komisyon oluşturuldu. İnceleme ve dinlemeler sonucunda patlamaya ilişkin yeni sorular gündeme geldi. Bunların başında, dinamitle patlatma yapan barutçunun neden yarım saat geçmeden aşağı indiği geliyor. Buna kimin izin verdiği, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile mühendislerin patlatma işleminde maden içinde olup olmadığı bu sorulardan bazıları.

HAVALANDIRMA İÇİN Mİ?

Barutçunun patlatmadan sonra 30 dakika geçmeden o alana giriş yapmaması, alan havalandırılıp gerekli kontroller yapıldıktan sonra aşağı inilmesi gerekiyor. Patlatmadan 5 dakika sonra barutçunun o noktaya gitmesi konusunda farklı görüşler ortaya atılıyor. Kazada yaşamını yitiren barutçunun deneyimli olduğuna dikkat çekilirken, patlatmanın havalandırma sistemine zarar verip vermediğini tespit için aşağı erken inmiş olabileceği, üzerinde durulan olasılıklardan birisi.

İHMAL VAR MI?

Yeni Şafak’ın çalışanlardan edindiği bilgilere göre; o gün madene işçilerle birlikte bir emniyet nezaretçisi de indi. Ocağın en uç noktasından başlayıp ölçüm yapan nezaretçi işini bitirmek üzereyken patlama gerçekleşti. Ancak o gün mühendislerin yapması gereken kontrollerden bazılarının uygulanmadığı iddia ediliyor. Normal şartlarda mühendisler üretimleri denetleme, gözle kontrol ve ölçüm cihazlarını kendi cihazıyla karşılaştırarak doğruluğunu sağlamakla görevli.

Rutin uygulama böyle

  • Madende normal şartlarda havalandırma ve diğer parametreleri, madene ilk işçi ekibi ile birlikte inen emniyetçiler denetliyor. Fayton denilen araçlarla çalışmanın yapılacağı alana ilerliyor, bir sorun olmaması durumunda “İşçiler gelebilir” işareti veriyor. Emniyetçinin ardından nöbetçi mühendis ve diğer ekipler inerek vardiya boyunca farklı saatlerde kontroller yapıyor. Dinamitlerle patlatma yapıldıktan sonra barutçu alanı kontrol ederek oradan uzaklaşan işçilerin geri gelmesi talimatını veriyor. Çalışma alanında bir sorun tespit edilirse işçiler alandan uzaklaştırılıyor ve ortamdaki koşullar çalışmaya elverişli olana kadar içeri kimse giremiyor.

Patlamadan üç hafta sonra acı haber: Can kaybı 42'ye yükseldi
GÜNDEM
Patlamadan üç hafta sonra acı haber: Can kaybı 42'ye yükseldi

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren madencinin evine Türk bayrağı asıldı
FOTOĞRAF 7
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14 Ekim 2022 tarihinde TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde meydana gelen maden kazasında yaralanan ve uçak ambulansla İstanbul Çam Sakura Hastanesine sevk edilen 30 yaşındaki madenci Taner Şen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi, Bartın’daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp, hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi 3 haftadır sürüyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum notuyla paylaştı.
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Acı haberin ulaşmasının ardından Şen’in Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Gömü köyündeki evine Türk bayrağı asıldı.
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Kaza günü gündüz vardiyasında çalışan ve kazayı haber alır almaz bölgeye ulaşarak yer altına inip yaralı madencilerin kurtarılması için başlatılan çalışmalara katılan Şen’in dayısı Tayfun Kayhan, “O gece ben gece vardiyasında değildim, gündüz vardiyasındaydım. İşimizi bitirdik, evimize geldik, kazanın olduğunu duyunca ocağa intikal ettik. Araçlarımızı alıp ocağa indik, gerekli teçhizatlarımızı aldık. Olay yerine, ocağın içine girdikten sonra yeğenim Taner Şen’i fark ettim. Onu birkaç arkadaşlarımızla birlikte dışarı çıkarttık. Dışarıya çıkarırken bilinci iyiydi, kendi de iyiydi. Kendindeydi, acı içerisinde olmasına rağmen olay yeri hakkında birkaç bir şey sorduk. Onlara çok net cevap veremedi ama bilinci yerindeydi. Durumu iyiyken ben bir daha ocağa indim diğer arkadaşları kurtarmak için. 10 gün boyunca Çam Sakura Hastanesindeydim. Birkaç gün önce geri dönmek zorunda kaldım. Akabinde, bugün böyle bir acı haber aldık. Allah taksiratını affetsin. İnşallah Allah kendisini şehit mertebesine kabul etsin. Şu an acımız büyük, çok üzgünüz. Söylenecek bir şey yok. Üzgünüz acımız büyük” dedi.
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Şen’in cenazesinin 5 Kasım Cumartesi günü Amasra ilçesine bağlı Gömü köyünde defnedilmesi bekleniyor.
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Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren madencinin evine Türk bayrağı asıldı
Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasında yaralanan madenci Taner Şen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şen'in vefat haberini alan ailesi, köyde bulunan evlerine Türk bayrağı astı. Şen'in dayısı madenci dayısı Tayfun Kayhan, “İnşallah Allah onu şehit mertebesine kabul etsin” dedi.

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