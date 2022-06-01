Amasra'da deniz kirliliğine inceleme: Numuneler TÜBİTAK’a gönderildi

Çakraz’da sahil şeridi 800 metre uzunluğundaki denizde kirlilik meydana geldi.

DHA

Deniz yüzeyindeki kirliliği görenler, durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne haber verdi.

DHA

Sahile gelen ekipler, sudan numune alarak, incelenmesi için TÜBİTAK laboratuvarına gönderdi.

DHA

Safranbolu’dan Çakraz'a tatile gelen İbrahim İnce, "Denizdeki kirlilik 2-3 gündür yaşanıyor ve ben denize giremiyorum. Burada halk arasında polen olduğu söyleniyor ama resmi bir durum yok. Ayrıca burada yaşayan vatandaşlar burada açıktan gemilerin atık bıraktığını söylediler. Tam olarak bilemiyoruz" dedi.

DHA

DHA