Gündem Amasrada patlama yaşanan maden ocağında teknik çalışmalar sürüyor
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Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında teknik çalışmalar sürüyor

Bartın Amasra'da patlama meydana gelen maden ocağında hava sızdırmazlığını sağlama ve gaz ölçüm çalışmaları devam ediyor.

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Haber Merkezi AA
Amasrada patlama yaşanan maden ocağında teknik çalışmalar sürüyor
Amasra'da patlamanın meydana geldiği maden.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim'de yaşanan patlama sonrası çıkan yangını tamamen söndürmek için çalışma yürütülüyor.

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Ocağın yangın olan bölümündeki giriş ve çıkış, özel alaşımlı betonla kapatıldı. Betonun arka bölümlerindeki alan da olası hava alma durumuna karşı tamamen sızdırmazlığı sağlamak için köpük barajıyla kaplanıyor.

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Öte yandan TTK Armutçuk Müessesesinden gelen tahlisiye ekipleri de gaz tüpü ve maskeleriyle indikleri ocak içerisinde belirli aralıklarla gaz ölçümleri yapıyor.

Amasra için heyet
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Amasra için heyet

Maden şehidinin babası yürekleri dağladı: Suriye'de asker oğlumu düşünürken bu böyle oldu
OYNAT 00:54
Maden şehidinin babası yürekleri dağladı: Suriye'de asker oğlumu düşünürken bu böyle oldu
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 22 yaşındaki Rahman Özçelik'in babası Yusuf Özçelik, 'Şu anda kelimeler boğazımda düğümleniyor. Söyleyecek kelime bulamıyorum.' dedi.

Maden ocağında 3 yıldır çalışan, Makaracı köyünden Rahman Özçelik'in babası Yusuf Özçelik, yaklaşık 20 yıldır bu tür olaylar yaşanmadığı için böyle bir şeyin aklından geçmediğini dile getirdi.

Özçelik, madenlerde son teknolojilerle çalışıldığının her zaman söylendiğini aktararak, 'Hiç aklımın ucundan geçmezdi. Askerdeki oğlumu düşünürken, böyle oldu.' ifadesini kullandı.

Oğlunun işini hiç aksatmadığını anlatan Özçelik, 'Ağabeyi Suriye'de askerde, yolda geliyor. O da çok istedi askere gitmeyi. Annesinin duasıyla kaldı burada. Annesi, 'Oğlum bize kim bakacak, ağabeyin gitti.' dedi. TTK'ye yazdırdı ismini ama isteyerek değil. Ağabeyi gibi askerliği çok sevdi, onu istiyordu devamlı. Hatta 'Oğlum askerlik borçlanmasını öde.' dedim ama o hala 'Ben askere gideceğim.' diyordu.' şeklinde konuştu.


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