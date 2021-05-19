Gündem Amasyada bir ay içinde aynı aileden 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
AMASYA TÜRKİYE

Amasya’da bir ay içinde aynı aileden 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Amasya’nın Göynücek ilçesinde anne, baba ve 2 kız kardeş yakalandıkları korona virüs (Kovid-19) nedeniyle bir ay içinde peş peşe hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Amasya haberleri... Bir ay içinde aynı aileden 4 kişi koronadan öldü
Anne, baba ve iki kardeş yan yana defnedildiler.

Göynücek ilçesine bağlı Damlaçimen köyünde yaşayan Ömer Gedik ve eşi Sati Gedik rahatsızlandı. İstanbul’da yaşayan kızları Gülcan Bursa ile Nezengül Gedik köye gelerek anne ve babalarına bakmaya başladı.

Durumlarının ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan yaşlı çift Kovid-19’a yakalandıklarının belirlenmesiyle hastanede tedavi altına alındı. 9 Nisan’da 81 yaşındaki baba, 17 Nisan’da 74 yaşındaki anne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Oğlu toprağa verildikten bir saat sonra anne de koronadan öldü
GÜNDEM
Oğlu toprağa verildikten bir saat sonra anne de koronadan öldü

Temaslı olan 45 ve 46 yaşlarındaki kızları da bir süre rahatsızlandı. Evli ve iki çocukları olan kardeşler, sağlık çalışanlarının çabalarına rağmen hastanede beşer gün arayla virüse yenik düştü.

İki kardeş, anne ve babalarının mezarlarının yanına yakınlarının gözyaşları içinde defnedildi.


Aynı aileden 3 kişi birkaç gün arayla koronavirüse yenik düştü
KORONAVİRÜS
Aynı aileden 3 kişi birkaç gün arayla koronavirüse yenik düştü
Abone Ol Google News
Aynı aileden 4 kişi

Aynı aileden 4 kişi

Bir ay içinde koronaya yenik düştüler.
Yedi şüpheli yakalandı

Yedi şüpheli yakalandı

​İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye eş zamanlı operasyon.
İstanbul İl Sağlık Müdürü açıkladı: Nisan ayı ortasına göre vaka sayıları yüzde 600 azaldı

​Netanyahu, Biden'dan katliam için süre istedi.

​PKK'nın Suriye'deki 1 numarasıydı.

MSB, ​Sofi Nurettin kod adlı teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntüsünü paylaştı.

Meral ​Akşener HDP'nin diliyle konuştu.
Koruma gücü bize hayat verir

Koruma gücü bize hayat verir

​“Müslüman ülkelerin ortak askeri güç kurma”sı fikrine Filistinliler'den destek.
BM'de ABD engeli

BM'de ABD engeli

'Diğer ülkeler tamam, Amerika tek başına engelliyor.'
Bahçeli'den Filistin çıkışı

Bahçeli'den Filistin çıkışı

'​Gerekirse biz gidip nihai olarak kanı durduralım.'
Çocukları bu bombalarla katlediyor

Çocukları bu bombalarla katlediyor

İşgalci ​İsrail'in infilak etmeyen patlayıcıları Filistinlileri tehdit ediyor.
Gençler bayrağı ileriye taşıyacak

Gençler bayrağı ileriye taşıyacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı.
Anayasa buluşması

Anayasa buluşması

​Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen dünkü buluşma, iki liderin 5. zirvesi oldu.
Bakan Koca <br>müjdeyi verdi

Bakan Koca
müjdeyi verdi

On milyon doz Sinovac bu hafta geliyor.
Hibe desteği <br>10 bin lirayı geçti

Hibe desteği
10 bin lirayı geçti

​4.6 milyar lira esnafın yüzünü güldürdü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.