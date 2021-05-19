Amasya’da bir ay içinde aynı aileden 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa müjde: Bir kereye mahsus 5 bin ya da 3 bin TL hibe verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'İlk grup esnafımıza bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin TL hibe verilecek. Bu grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi, düğün salonları, kantinler, kırtasiyeler, hamamlar yer alıyor. İkinci grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb. yer almaktadır. Bu gruba berberler, otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz' dedi.