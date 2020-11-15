Koronavirüs bile ayıramadı onları: Amasya’da yaşlı çift aynı gün hayatını kaybetti

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PKK'nın Türkiye'deki 1 numaralı isminin öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı

Tunceli'deki Ahpanos Vadisi bölgesinde, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan, terör örgütü PKK'nın sözde 'Dersim Eyaleti' komutanı 'Yılmaz' kod adlı İsmail Sürgeç ve 1 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ve detayları ortaya çıktı. PKK'nın Türkiye sınırları içerisindeki bir numaralı ismi olarak bilinen terörist Sürgeç'in birçok saldırının faili olduğu ve örgütten kaçan teröristleri infaz ettiği tespit edildi.