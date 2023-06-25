Amasya'da feci trafik kazası: Üç kişi aracın içinde yanarak hayatını kaybetti

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla bayramı memleketinde ya da tatilde geçirmek için şehir dışına çıkan vatandaşların sayısında artış yaşandı. Yollardaki yoğunluk artarken birçok ilden de acı haberler geldi. Tatilin başladığı ilk günden bu yana 21 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti.