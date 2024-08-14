Amasya'da heyelan: HES'te su kontrol odalarının bulunduğu bölümde meydana geldi

Kavaloluğu köyündeki RHG Enertürk Enerji'ye ait Yaprak HES'te geç saatlerde yaşanan heyelana ilişkin Amasya Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Yaşanan olay nedeniyle hasar gören su iletim boruları dışında herhangi bir zarar ve kayıp söz konusu olmayıp muhtemel durumlara karşı tüm tedbirler alınmıştır. Hasarı giderilmesi için Amasya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzün koordinasyonunda uzman ekiplerimizle gerekli incelemeler titizlikle yürütülmektedir” denildi.