Gündem Karşı apartmandaki yangına balkondan hortumla müdahale etti
AMASYA

Karşı apartmandaki yangına balkondan hortumla müdahale etti

Amasya’da 5 katlı bir apartmanın en üstündeki dairede yangın çıktı. Çatıyı saran yangına ilk müdahaleyi karşı apartmanda yaşayan komşu yaptı. Yükselen alevleri gören Abdullah Demirel, balkondan bahçe hortumuyla tazyikli suyu yanan binaya doğru tutarak etrafa yayılan kıvılcımları söndürmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Amasyada karşı apartmandaki yangına balkondan hortumla müdahale etti
Abdullah Demirel'in, balkondan bahçe hortumuyla tazyikli suyu yanan binaya doğru tutarak etrafa yayılan kıvılcımları söndürmeye çalışması cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Hacı İlyas Mahallesi Yörgüçpaşa Sokaktaki 5 katlı apartmanın en üstündeki dairede yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran alevlere Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. O sırada karşı apartmanda yaşayan kaynak ustası Abdullah Demirel de bahçe hortumunu musluğa takıp tazyikli suyu yanan binaya tuttu.

Abdullah Demirel de bahçe hortumunu musluğa takıp tazyikli suyu yanan binaya tuttu.
İHA
Abdullah Demirel de bahçe hortumunu musluğa takıp tazyikli suyu yanan binaya tuttu.

"ELİMDEN GELDİĞİNCE SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIM"

Yaşadıklarını anlatan 32 yaşındaki Demirel, “Patlama sesi oldu. Bir anda alevler yükseldi. Hortumu uzatıp alevlerin karşı tarafa sıçramamasına gayret ettim. Balkondan elimden geldiğince alevleri, kıvılcımları söndürmeye çalıştım” diye konuştu. Yakınlarını binadan tahliye edip bir süre daha alevlerin sıçramasını önlemeye çalışan Demirel, dumandan etkilenmesi üzerine polislerin kendisini binadan indirdiğini söyledi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
İHA
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlara 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

Bahçe hortumuyla komşunun yanan evini söndürdü
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Olay, Bursa’nın Demirtaş ilçesi 1429. Sokak’ta 3 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre elektrikli ısıtıcının fişe takılı kalmasından dolayı evde yangın çıktı.
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Saat 17.00 sıralarında evinden ayrılan Mustafa K.’nın ikametinden yoğun duman çıktığını fark eden yan komşusu itfaiyeye haber verdi.
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İtfaiye gelene kadar evinden çektiği bahçe sulama hortumuyla yangına müdahale etti.
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Kısa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, evde çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
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Olay yerine koşarak gelen Mustafa K.’nın oğlu sinir krizi geçirdi. Dede İsmail Hakkı K. ise bir yandan torunu sakinleştirmek için yoğun çaba sarf ederken diğer yandan da itfaiye ekiplerinin müdahalesini izledi.
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Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bahçe hortumuyla komşunun yanan evini söndürdü
Bursa'da yan komşusunun evinin yandığını fark eden bir kişi kendi evinden çektiği bahçe hortumuyla yangına müdahale etti.


Orman yangınına köylülerin erken müdahalesi faciayı önledi
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Yangın dün saat 13.15 sularında Arnavutköy İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre cuma namazına gitmek için evlerinden çıkan köylüler, ormanlık alanın yandığını fark etti
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Köylülerin evlerinden getirdikleri hortum ve kovalarla yanan alan söndürüldü. İtfaiyenin müdahalesi ile de yangın kısa sürede söndürülürken, büyük bir facia önlendi.
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Yangına müdahale esnasında cep telefonu ile o anları kaydeden köy sakinlerinin ormana kaçan 2 kişi gördüklerini belirtti. Polis bahsedilen şahısları bulmak için köy giriş ve çıkışlarında bulunan güvenlik kameralarında ve köy çevresinde inceleme başlattı.
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Orman yangınına köylülerin erken müdahalesi faciayı önledi
Arnavutköy'de dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, köylülerin erken müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Köylüler hortum ile müdahale ettikleri yangının büyümesini engelleyerek facianın önüne geçti.
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