Karşı apartmandaki yangına balkondan hortumla müdahale etti

Edinilen bilgiye göre, Hacı İlyas Mahallesi Yörgüçpaşa Sokaktaki 5 katlı apartmanın en üstündeki dairede yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran alevlere Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. O sırada karşı apartmanda yaşayan kaynak ustası Abdullah Demirel de bahçe hortumunu musluğa takıp tazyikli suyu yanan binaya tuttu.

İHA Abdullah Demirel de bahçe hortumunu musluğa takıp tazyikli suyu yanan binaya tuttu.

"ELİMDEN GELDİĞİNCE SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIM"

Yaşadıklarını anlatan 32 yaşındaki Demirel, “Patlama sesi oldu. Bir anda alevler yükseldi. Hortumu uzatıp alevlerin karşı tarafa sıçramamasına gayret ettim. Balkondan elimden geldiğince alevleri, kıvılcımları söndürmeye çalıştım” diye konuştu. Yakınlarını binadan tahliye edip bir süre daha alevlerin sıçramasını önlemeye çalışan Demirel, dumandan etkilenmesi üzerine polislerin kendisini binadan indirdiğini söyledi.

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İHA İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlara 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

FOTOĞRAF 7 Olay, Bursa’nın Demirtaş ilçesi 1429. Sokak’ta 3 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrikli ısıtıcının fişe takılı kalmasından dolayı evde yangın çıktı. Saat 17.00 sıralarında evinden ayrılan Mustafa K.’nın ikametinden yoğun duman çıktığını fark eden yan komşusu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye gelene kadar evinden çektiği bahçe sulama hortumuyla yangına müdahale etti. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, evde çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olay yerine koşarak gelen Mustafa K.’nın oğlu sinir krizi geçirdi. Dede İsmail Hakkı K. ise bir yandan torunu sakinleştirmek için yoğun çaba sarf ederken diğer yandan da itfaiye ekiplerinin müdahalesini izledi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Bahçe hortumuyla komşunun yanan evini söndürdü Bursa'da yan komşusunun evinin yandığını fark eden bir kişi kendi evinden çektiği bahçe hortumuyla yangına müdahale etti. BiP'te paylaş

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