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Amasya'da kesim öncesinde büyükbaş hayvana eziyet eden 5 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasya'nın Suluova ilçesinde kesim öncesi büyükbaş hayvana eziyet eden 5 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Halil Akkoç
17:52 - 18/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Bakan Tunç, et entegre tesisinde kesime hazırlanan büyükbaşa eziyet edilmesine ilişkin konuştu.
Bakan Tunç, et entegre tesisinde kesime hazırlanan büyükbaşa eziyet edilmesine ilişkin konuştu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Amasya'nın Suluova ilçesindeki bir et entegre tesisinde, kesim öncesi büyükbaş hayvana eziyet edilmesi asla kabul edilebilir bir durum değildir."
ifadelerini kullandı.

Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:

"Olayın hemen ardından Suluova Cumhuriyet Başsavcılığınca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesi gereğince soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanmıştır."
#Amasya
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