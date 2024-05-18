Amasya'da kesim öncesinde büyükbaş hayvana eziyet eden 5 kişi tutuklandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TVNET Özel Yayını’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yumaklı, ''Amasya’da olduğu belirlenen ve vicdanlara sığmayan hayvana eziyet videosu üzerine Bakanlığımızın ilgili birimleri derhal harekete geçmiştir. Söz konusu işletme hakkında gerekli idari yaptırım uygulanmaktadır. Hayvanlara eziyet etmenin hiçbir gerekçesi olamaz'' dedi.