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Amasya'da korkunç kaza! Otomobil köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçtu: Bir ölü

Amasya'da bir otomobil köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçtu. Feci kazada otomobilin genç sürücüsü Anıl Aşçı olay yerinde hayatını kaybetti.

07:20 - 16/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 07:21 - 16/12/2023 Cumartesi
IHA
Amasya
Amasya

Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nde feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eğlence yerinde çalışan Anıl Aşçı'nın (25) kullandığı 35 KFY 09 plakalı otomobil seyir halindeyken İstasyon Köprüsü üstünden Yeşilırmak Nehri'ne uçtu.

Geç saatlerde yaşanan kazanın bildirilmesi üzerine Amasya Belediyesi itfaiyesi su altı kurtarma ekipleri, polis ve acil sağlık görevlileri sevk edildi. Vinç yardımıyla sudan çıkartılan otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Önce araç sonra da ceset torbasına konulan sürücünün cenazesi halata bağlanarak vinç yardımıyla yukarı çıkartıldı.

Soruşturma başlatıldı

Talihsiz gencin kaza yaptığını duyan arkadaşları olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Cenaze hastane morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kazayı anlatan vatandaşlardan Doğan Dalakçı, “Otomobil köprüden aşağı Yeşilırmak'a düşmüş. Sürücüsü vefat etti” dedi. Fevzi Aslan da arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.



#Amasya
#Yeşilırmak
#kaza
#trafik
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