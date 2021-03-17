Amasya'da 'misafir denetimi': Polisler kapı önünde ayakkabı sayısı fazla olanların ziline bastı

Amasya’da vaka sayısında düşüş olsa da risk haritasındaki kırmızı renk değişmedi. Yeni verilerine göre Amasya’da vaka sayısı 100 bin kişide 183,9’dan, 163,64’e düştü.

Kentte ekipler, denetim ve kontrollerini sıklaştırdı.

‘Tematik Denetimlerin’ günlük devam ettiği Amasya’da polis ekipleri, sokak ve caddelerde HES kodu, maske, mesafe ve hijyen denetimlerini sürdürüyor.

KURALLARI HATIRLATTI

Suluova ilçesinde polis ekipleri, evleri dolaşıp kapı önünde ayakkabı sayısı fazla olanların ziline bastı. Salgının özellikle ev ziyaretlerinde yayılma riskinin çok yüksek olduğu anlatan ekipler, ev sahiplerinden, önlem amacıyla misafir kabul etmemelerini isteyip, salgın kurallarını hatırlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 6- 12 Mart 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller, yine Karadeniz Bölgesi’nden çıktı. İl bazlı koronavirüs haritasında geçen hafta 100 bin kişide 348,36 olan Samsun’da bu oran 458,53’e yükseldi. ‘Çok yüksek riskli iller’ kategorisinde yer alan Karadeniz’de vaka sayısı en yüksek Samsun’u, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon takip etti.

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