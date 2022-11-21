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AMASYA

Amasya’da tiyatrocuları taşıyan araç kaza yaptı: 3 ölü

Amasya’da tiyatrocuları taşıyan minibüsle kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Oyuncu ekibinin Çorum’da tiyatro oyunu sahnelediktan sonra Samsun’a döndükleri öğrenildi.

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Haber Merkezi AA
Amasya’da tiyatrocuları taşıyan araç kaza yaptı: 3 ölü
Amasya'da feci kaza

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Çorum’dan Samsun’a giden Aykut Bektaş idaresindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Çaybaşı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı kamyonla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüsteki yolculardan Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Bektaş ve minibüste bulunan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Filiz Özbek, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu ve Ceyhun Fersoy bölgeye sevk edilen ambulanslarla Merzifon ve Suluova Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Tiyatro oyuncularının dün Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu’nda "Başbelası" adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a döndükleri öğrenildi.

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