Ambulans helikopter Aladağ Kayak Merkezi'nde yaralanan genç için havalandı

Konya’nın Derbent ilçesindeki Aladağ Kayak Merkezi’nde kayak yaparken düşerek ayak bileği kırılan 21 yaşındaki Zeki Emir Tekeli yaralandı. Ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Tekeli’nin tedavisine başlandı.
Konya'nın Derbent ilçesinde bulunan Aladağ Kayak Merkezi'nde düşerek yaralanan genç, ambulans helikopterle Konya'ya getirildi.
Ailesiyle kayak yapmak üzere Aladağ Kayak Merkezi'ne gelen Zeki Emir Tekeli (21), dengesini kaybederek düştü.
Ayak bileği kırıldığı belirlenen Tekeli için ambulans helikopter talep edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekip, Tekeli'yi Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
