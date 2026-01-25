Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ambulans helikopter Aladağ Kayak Merkezi'nde yaralanan genç için havalandı

Ambulans helikopter Aladağ Kayak Merkezi'nde yaralanan genç için havalandı

18:2425/01/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Ekipler, olay yerine kısa sürede ulaştı.
Ekipler, olay yerine kısa sürede ulaştı.

Konya’nın Derbent ilçesindeki Aladağ Kayak Merkezi’nde kayak yaparken düşerek ayak bileği kırılan 21 yaşındaki Zeki Emir Tekeli yaralandı. Ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Tekeli’nin tedavisine başlandı.

Konya'nın Derbent ilçesinde bulunan Aladağ Kayak Merkezi'nde düşerek yaralanan genç, ambulans helikopterle Konya'ya getirildi.

Ailesiyle kayak yapmak üzere Aladağ Kayak Merkezi'ne gelen Zeki Emir Tekeli (21), dengesini kaybederek düştü.

Ayak bileği kırıldığı belirlenen Tekeli için ambulans helikopter talep edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekip, Tekeli'yi Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.


#Aladağ Kayak Merkezi
#ambulans helikopter
#Konya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arsenal-Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Premier Lig'de dev maç