Van'da polis helikopteri doğumu yaklaşan kadın için havalandı

20:496/01/2026, الثلاثاء
AA
Rahatsızlanan kadının polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldığı görüntüler İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Van’ın Bahçesaray ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan bölgede, doğumu yaklaşan 31 yaşındaki kadın polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’nden gelen ihbar üzerine yönlendirilen Sikorsky helikopterle alınan kadın, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçede rahatsızlanan kadını yol kapalı olduğu için hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğüne ait "Sikorsky" helikopter, ilçeye yönlendirildi.

UMKE görevlileriyle ilçeye giden helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


#Van
#polis helikopteri
#hasta
