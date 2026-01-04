Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hakkâri
Şemdinli’de nefes kesen kurtarma: Kar esaretindeki hamile kadın için zamanla yarış

Şemdinli’de nefes kesen kurtarma: Kar esaretindeki hamile kadın için zamanla yarış

09:184/01/2026, Pazar
G: 4/01/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Hastanede müşahede altında tutulan genç kadının ve bebeğinin durumunun yakından takip edildiği bildirildi.
Hastanede müşahede altında tutulan genç kadının ve bebeğinin durumunun yakından takip edildiği bildirildi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Alan köyünde sancıları başlayan hamile kadın, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterin dondurucu soğuk ve sarp araziye göğüs geren operasyonuyla hastaneye ulaştırıldı.

Hakkari’nin zorlu coğrafyasında kış şartları yüzünü iyice gösterirken, Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyünde mahsur kalan bir hamile vatandaş için devletin tüm imkanları seferber edildi. Kar kalınlığının yer yer metreleri bulduğu ve tipinin görüş mesafesini düşürdüğü bölgede, hayat kurtarma mücadelesi verildi. Alan köyünde yaşayan ve doğum sancıları başlayan kadının yakınları, yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu fark edince vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Karadan ulaşımın imkansız olduğunun tespit edilmesi üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde havalanan tam donanımlı ambulans helikopter bölgeye yönlendirildi.

Düşük görüş mesafesi ve sarp dağların arasında seyreden helikopter pilotları, zorlu arazi koşullarına rağmen köye güvenli bir iniş gerçekleştirdi. Sağlık ekiplerince titizlikle helikoptere alınan hasta, gökyüzünde yapılan ilk müdahalelerin ardından saniyelerle yarışarak Şemdinli Devlet Hastanesine nakledildi.

"Devletimiz büyüklüğünü bir kez daha gösterdi"

Hastanede tedavi altına alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen hastanın ardından konuşan Alan Köyü Muhtarı Abdülkadir Akbaş, operasyonun başarısından duyduğu

memnuniyeti dile getirdi. Akbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Yollarımız kapalıydı, çaresiz kalmıştık. Ancak devletimiz büyüklüğünü bir kez daha gösterdi. En zor şartlarda imdadımıza koşan sağlık ekiplerimize ve yetkililere sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin."

Hastanede müşahede altında tutulan genç kadının ve bebeğinin durumunun yakından takip edildiği bildirildi.



#Şemdinli
#Hakkari
#kar yağışı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 4 Ocak maç programı