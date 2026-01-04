Şemdinli’de nefes kesen kurtarma: Kar esaretindeki hamile kadın için zamanla yarış

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Alan köyünde sancıları başlayan hamile kadın, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterin dondurucu soğuk ve sarp araziye göğüs geren operasyonuyla hastaneye ulaştırıldı.
Hakkari’nin zorlu coğrafyasında kış şartları yüzünü iyice gösterirken, Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyünde mahsur kalan bir hamile vatandaş için devletin tüm imkanları seferber edildi. Kar kalınlığının yer yer metreleri bulduğu ve tipinin görüş mesafesini düşürdüğü bölgede, hayat kurtarma mücadelesi verildi. Alan köyünde yaşayan ve doğum sancıları başlayan kadının yakınları, yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu fark edince vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Karadan ulaşımın imkansız olduğunun tespit edilmesi üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde havalanan tam donanımlı ambulans helikopter bölgeye yönlendirildi.
Düşük görüş mesafesi ve sarp dağların arasında seyreden helikopter pilotları, zorlu arazi koşullarına rağmen köye güvenli bir iniş gerçekleştirdi. Sağlık ekiplerince titizlikle helikoptere alınan hasta, gökyüzünde yapılan ilk müdahalelerin ardından saniyelerle yarışarak Şemdinli Devlet Hastanesine nakledildi.
"Devletimiz büyüklüğünü bir kez daha gösterdi"
Hastanede tedavi altına alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen hastanın ardından konuşan Alan Köyü Muhtarı Abdülkadir Akbaş, operasyonun başarısından duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Akbaş, şu ifadeleri kullandı:
Hastanede müşahede altında tutulan genç kadının ve bebeğinin durumunun yakından takip edildiği bildirildi.